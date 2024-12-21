BM'nin Golan Tepeleri'ndeki Gözlem Gücü'nün görev süresi uzatıldı

Kararda, UNDOF'un tarafsız bir yapı olarak kalmaya devam ettiğinin altı çizilirken, sahadaki BM barış gücü askerlerini tehlikeye atan tüm faaliyetlerin durdurulmasının önemine dikkati çekildi.





BM personelinin görevlerini güvenli bir şekilde yerine getirmelerine olanak tanınması gerektiği ifade edilen kararda, UNDOF'un görev süresinin 30 Haziran 2025'e kadar uzatıldığı aktarıldı.









Kararda, UNDOF dışındaki tüm gruplara, UNDOF mevzilerini terk etmeleri ve barış gücü askerlerine ait araç, silah ve diğer ekipmanları iade etmeleri çağrısında bulunuldu.





Mevcut kapasite ve kaynaklar dahilinde UNDOF, üye devletler ve ilgili taraflardan, tüm UNDOF personelinin güvenliğini, emniyetini ve sağlığını korumak için 2518 sayılı karar doğrultusunda uygun adım atmaları talep edilen kararda, BM Genel Sekreterinden kararın uygulanması ve bölgedeki gelişmeler hakkında her 90 günde bir rapor sunması istenildi.









Golan Tepeleri ve UNDOF

İsrail, Suriye'ye ait Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor. İsrail ile Suriye arasında 1974'te imzalanan Kuvvetlerin Çekilmesi Anlaşması ile tampon bölge ve silahtan arındırılmış bölgenin sınırları belirlenmişti.





İsrail ile Suriye arasında 31 Mayıs 1974'te BM temsilcileriyle ABD ve eski Sovyetler Birliği gözlemcilerinin de katılımıyla imzalanan anlaşmada, iki tarafın da bütün askeri eylemleri bir an önce durdurmaları, kara, deniz ve havada da ateşkese uymaları isteniyordu.









Suriye ile İsrail arasındaki Golan Tepeleri'ndeki uyuşmazlığı izlemeye yönelik 1974'te BMGK kararıyla kurulan UNDOF'un görev süresi 31 Aralık'ta sona eriyordu.



