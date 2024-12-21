Almanya’daki Noel saldırganı İsrail destekçisi çıktı: Siyonizme tapıyormuş

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Neol pazarına aracıyla dalarak biri çocuk iki kişiyi öldüren ve çok sayıda insanı yaralayan saldırganın İsrail hayranı bir Siyonist olduğu ortaya çıktı. Suudi Arabistan vatandaştığı ve kimliğinin Taleb Al Abdulmohsen olduğu iddia edilen zanlının sosyal medya hesabından İslam’dan nefret ettiğine dair paylaşımlar yaptığı belirlendi. Al Abdulmohsen, İsrail’in arz-ı mevud haritasını paylaşmış ve aşırı sağcı AfD partisinin destek verdiği görüldü. Saldırganın ortaya çıkan kimliği en çok PKK yandaşlarını üzdü. Teröristler dün saldırıdan sonra, "IŞİD hortladı." paylaşımı yaparak saldırganın Suriye bağlantılı olduğunu yaydılar.
Almanya'nın Magdeburg kentinde bir kişinin aracını Noel pazarında kalabalığın üzerine sürmesi sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişinin öldüğü ve 60'ı aşkın kişinin yaralandığı bildirildi. Polis ekipleri olay sonrasında bölgede güvenlik önlemleri aldı.
Siyonist, ateist ve ırkçı
İşte saldırganın paylaşımları:
Almanya’daki kanlı saldırıdan sonra PKK yandaşları “IŞİD yeniden hortladı” paylaşımları yaparak saldırganın Suriye bağlantılı olduğu yalanını yaydı. Devrimcilerin zaferi sonrasında hareket kabiliyeti kalmayan ve sıkışan teröristler, bu algı operasyonu ile nefes almak istese de gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Saldırganın İsrail destekçisi bir siyonist olması en çok PKK'lı teröristleri üzdü.