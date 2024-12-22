İsrail'e Eurovision şoku: Slovenya 2025'te yarışmadan çıkarılmasını talep etti

İsrail basını KAN'da yer alan haberde, Slovenya'nın, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırıları nedeniyle İsrail'in yarışmadan hariç tutulması için "Eurovision 2025"'in sorumlu makamı olan Avrupa Yayın Birliğine resmi talepte bulunduğu ifade edildi.

Haberde, Slovenya'nın, talebinin Avrupa Yayın Birliği tarafından kabul edilmemesi halinde yarışmadan çekilmeyi bir protesto adımı olarak değerlendireceği belirtildi.

Slovenya Cumhurbaşkanı Natasa Pirc Musar, 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, İsrail ve Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nı ihlal ettiğini ancak İsrail'in bunu çok daha büyük bir ölçekte yaptığını söylemişti.