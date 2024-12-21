İsrail'den bir yere kımıldayamıyor: 'Tutuklanma korkusu' nedeniyle anma törenine katılmayacak

Polonya medyasına göre, soykırımcı Netanyahu 27 Aralık'ta Auschwitz toplama kampındaki anma törenine katılmayacak.
İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının endişesiyle, Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 80. yıl dönümünde düzenlenecek anma törenine katılmayacak.
Polonya gazetesi Rzeczpospolita'da yayımlanan haberde, Netanyahu'nun anma törenine katılmama kararını UCM'nin emrinin ardından tutuklanabileceği endişesiyle aldığı ifade edildi.
UCM'nin kararı soykırımcıları korkuttu
UCM'nin kararı soykırımcıları korkuttu
Terör devleti İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da Polonya'daki anmaya katılmayacağı
Tel Aviv yönetimini Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in
temsil etmesinin beklendiği aktarıldı. Rzeczpospolita'ya konuşan
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Bartoszewski,
Varşova yönetiminin UCM'nin kararlarına
'saygı duyduğunu'
söyledi.
UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da
Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri
çıkarmıştı.
Gazze bugün Auschwitz
Gazze bugün Auschwitz
Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık
6 milyon insanın
toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.
Auschwitz kampında yaklaşık
1,1 milyon kişinin öldürüldüğü
tahmin ediliyor.
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