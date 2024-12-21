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İsrail'den bir yere kımıldayamıyor: 'Tutuklanma korkusu' nedeniyle anma törenine katılmayacak

İsrail'den bir yere kımıldayamıyor: 'Tutuklanma korkusu' nedeniyle anma törenine katılmayacak

Esmanur Tuna Sarraç
13:1121/12/2024, Cumartesi
G: 21/12/2024, Cumartesi
Yeni Şafak
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Polonya medyasına göre, soykırımcı Netanyahu 27 Aralık'ta Auschwitz toplama kampındaki anma törenine katılmayacak.
Polonya medyasına göre, soykırımcı Netanyahu 27 Aralık'ta Auschwitz toplama kampındaki anma törenine katılmayacak.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM) tutuklama kararının endişesiyle, Auschwitz toplama kampının kurtuluşunun 80. yıl dönümünde düzenlenecek anma törenine katılmayacak.

Polonya gazetesi Rzeczpospolita'da yayımlanan haberde, Netanyahu'nun anma törenine katılmama kararını UCM'nin emrinin ardından tutuklanabileceği endişesiyle aldığı ifade edildi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi, Gazze kasabı Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Galant hakkında tutuklama kararı çıkarmıştı.


UCM'nin kararı soykırımcıları korkuttu

Terör devleti İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un da Polonya'daki anmaya katılmayacağı
Tel Aviv yönetimini Eğitim Bakanı Yoav Kisch'in
temsil etmesinin beklendiği aktarıldı. Rzeczpospolita'ya konuşan
Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Władysław Bartoszewski,
Varşova yönetiminin UCM'nin kararlarına
'saygı duyduğunu'
söyledi.
Soykırımcı Netanyahu ve Herzog, tutuklanma korkusuyla anma törenine katılmayacak.


UCM, Gazze Şeridi'nde işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı 21 Kasım'da
Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri
çıkarmıştı.

Gazze bugün Auschwitz

Auschwitz toplama kampında tutulanlar, 27 Ocak 1945'te Kızıl Ordu askerlerince kurtarılmıştı. Auschwitz, yaklaşık
6 milyon insanın
toplama kamplarında öldürüldüğü Yahudi soykırımı için simge niteliği taşıyor.
Çağdaş Auschwitz Gazze (sol fotoğraf: Auschwitz) (sağ fotoğraf: Gazze)
Auschwitz kampında yaklaşık
1,1 milyon kişinin öldürüldüğü
tahmin ediliyor.
#Netanyahu
#Uluslararası Ceza Mahkemesi
#Auschwitz Kampı
#Polonya

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