Kanlı ortaklar Biden ve Netanyahu'dan kritik görüşme: Gazze'de ateşkes olacak mı?

"İki lider, geçen yıl başkan tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylanan 27 Mayıs 2024 tarihli düzenlemeye dayalı bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için Doha'da devam eden müzakereleri görüştü."