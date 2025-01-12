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Kanlı ortaklar Biden ve Netanyahu'dan kritik görüşme: Gazze'de ateşkes olacak mı?

Kanlı ortaklar Biden ve Netanyahu'dan kritik görüşme: Gazze'de ateşkes olacak mı?

23:5212/01/2025, Pazar
G: 12/01/2025, Pazar
AA
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Arşiv - ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda Gazze'de ateşkesi görüştü.
Arşiv - ABD Başkanı Biden ve İsrail Başbakanı Netanyahu telefonda Gazze'de ateşkesi görüştü.

ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun telefonda Gazze'de ateşkes konusunu görüştüğü bildirildi. Lübnan ile ateşkes anlaşması, Suriye'de Esed rejiminin düşüşü ve İran'ın bölgedeki gücünün zayıflaması gibi bölgede kökten değişen koşulların ele alındığı belirtilirken, Biden'ın Gazze'de insani yardım artışıyla ateşkes ve rehinelerin iadesine acil ihtiyaç olduğunu vurguladığı belirtildi.

Beyaz Saray Sözcülüğü, Biden ile Netanyahu arasında gerçekleşen telefon görüşmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada,
"İki lider, geçen yıl başkan tarafından açıklanan ve BM Güvenlik Konseyi tarafından oy birliğiyle onaylanan 27 Mayıs 2024 tarihli düzenlemeye dayalı bir ateşkes ve rehinelerin serbest bırakılması anlaşması için Doha'da devam eden müzakereleri görüştü."
ifadesi kullanıldı.
Görüşmede, Lübnan ile ateşkes anlaşması, Suriye'de Esed rejiminin düşüşü ve İran'ın bölgedeki gücünün zayıflaması gibi bölgede kökten değişen koşulların ele alındığı belirtilen açıklamada, Biden'ın Gazze'de insani yardım artışıyla ateşkes ve rehinelerin iadesine acil ihtiyaç olduğunu vurguladığı bilgisi verildi.

NETANYAHU'DAN BİDEN'A TEŞEKKÜR

Netanyahu'nun da Biden'a, kendisine ömür boyu İsrail'e verdiği destek ile ABD'nin İsrail'in güvenliği ve ulusal savunması için verdiği olağanüstü katkı için teşekkür ettiği kaydedildi.

Biden, 9 Ocak'ta yaptığı açıklamada, Gazze konusunda bir anlaşmaya varılması yönünde ilerleme kaydedildiğini söylemişti.

Biden yönetimi, 20 Ocak'ta görevi teslim etmeden önce ara bulucu ülkeler Katar ve Mısır ile Katar'ın başkenti Doha'da sürdürülen Gazze'de ateşkes görüşmelerini sonuçlandırmaya çalışıyor.



#Joe Biden
#Gazze
#İsrail
#Binyamin Netanyahu

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