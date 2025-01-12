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Trump Netanyahu'ya süre verdi: 20 Ocak’a kadar istiyorum

Trump Netanyahu'ya süre verdi: 20 Ocak’a kadar istiyorum

12:0412/01/2025, Pazar
Yeni Şafak
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ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Netanyahu ile görüştü.
ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Netanyahu ile görüştü.

İsrail medyasına göre, ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, Kudüs’te bir araya geldiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya, "Trump’ın 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini" söylediği öğrenildi.

ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın Orta Doğu elçisi Steve Witkoff, İsrail’e gitti.

Kudüs’te İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşen Witkoff, Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşmasını ele aldı.

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, Witkoff, Başbakan Binyamin Netanyahu'ya ABD'nin seçilmiş başkanının 20 Ocak'taki yemin törenine kadar bir esir anlaşması istediğini söyledi.

  • Witkoff, bir anlaşmaya varılabilmesi için her iki tarafın da esneklik göstermesi gerektiğini vurguladı.

Doha'ya heyet gönderecek

İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada ise, MOSSAD Başkanı David Barnea, İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) esir sorumlusu Tümgeneral Nitzan Alon ve siyasi danışmanı Ophir Falk'ı Hamas'la anlaşmaya varma çabalarına katılmak üzere Katar’ın başkenti Doha'ya göndermeye karar verdiği belirtildi.




#Donald Trump
#Binyamin Netanyahu
#ABD
#İsrail
#Gazze

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