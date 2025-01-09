Meksika’da Netanyahu heykeli parçalandı

Sosyal medyada yayılan videoya göre, protestocu önce heykeli kırmızı boyayla kapladı, ardından bir çekiçle saldırdı. Görüntülerde, üzerine kırmızı boya fırlatılan heykelin ayak ucunda bir de Filistin bayrağı bulunuyor. Protestocu eyleminin ardından kameralara dönerek, “Yaşasın Filistin, yaşasın Sudan, yaşasın Yemen, yaşasın Porto Riko” dedi. BDS Mexico’nun paylaştığı ayrıntılı videoda aktivist, “Bu savaş suçlusunu devirmek benim sorumluluğum çünkü Meksiko Balmumu Müzesi, üzerine 40.000 Filistinlinin kanını dökmeyi unutmuş.” dedi.