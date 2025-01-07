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Instagram ayeti ‘tehlikeli’ buldu

Instagram ayeti ‘tehlikeli’ buldu

Halime Kirazlı
Halime Kirazlı
04:007/01/2025, Salı
G: 7/01/2025, Salı
Yeni Şafak
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Instagram, Hattat Mehmet Özçay’ın hesabında paylaştığı Muhammed Suresi 19. ayetin yer aldığı hattı kaldırdı.
Instagram, Hattat Mehmet Özçay’ın hesabında paylaştığı Muhammed Suresi 19. ayetin yer aldığı hattı kaldırdı.

Sosyal medya platformu Instagram, Hattat Mehmet Özçay’ın hesabında paylaştığı Muhammed Suresi 19. ayetin yer aldığı hattı kaldırdı. Gerekçe olarak “Tehlikeli örgütler ve kişilerle ilgili Topluluk Standartları”nı bahane gösteren platform, gönderiyi sildi. Hüsnühat eserinde “Fa'lem ennehû lâ ilâhe illallah (Bil ki, Allah'tan başka ilâh yoktur)” ifadesi yer alıyordu. Yeni Şafak’a konuşan Özçay, 17 Nisan 2022 tarihli gönderisinin önceki akşam gelen bildirimle kaldırıldığını söyledi. Özçay, “Tuhafıma gitti. Bu kabul edilecek bir şey değil. İtiraz seçeneklerine yazdım ama henüz bir cevap gelmedi. Bunu son derece agresif, ajite edici, düşmanca bir şey olarak algılıyorum. Kur'an'dan bir ayet yazmışım. Bir sanat eseri ama terörle ilişkilendiriliyor. Bunun anlaşılabilir, izah edilebilir hiçbir tarafı yok” diyerek Instagram’a tepki gösterdi.




#Instagram
#sosyal medya
#İslam
#Kur'an-ı Kerim

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