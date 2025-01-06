11. Albayrak Hat Eserleri Sergisi açılıyor: Mazlumlar için adalet

2014’te “Hat Takvimi Sergisi” projesiyle başlayan Albayrak Hat Eserleri Sergisi bu yıl 11. kez kapılarını açacak. Hüsnühatın her eve girmesini amaçlayarak “Hat Eserleri Sergisi”ne dönüşen projenin bu yılki ilk sergisi 9 Ocak’ta MSGSÜ Tophane-i Amire Kültür ve Sanat Merkezi’nde açılacak. Adalet kavramını “Adil-i Mutlak” temasında ele alan ayetlerin yer alacağı sergide eserler, Filistin başta olmak üzere zulme uğrayan Müslümanların durumuna dikkat çekmek için yazıldı. 12 ayetin yer aldığı sergi, bu yıl birtakım yenilikler de sunacak.

Savaş Çevik

ON ÜÇ HATTAT İKİ DİJİTAL SANATÇI

Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin teması her yıl Ramazan ayında belirleniyor. Temaya uygun ayet, hadis ya da kelamlar, aynı ayda yazılıp tamamlanıyor. Daha sonra baskı süreçleri başlıyor. Her aya bir hattat olacak şekilde yazılan ayet, hadis ve güzel sözler yıl başında takvim olarak evlere giriyor. Orijinal eserler, ülkemizi ve dünyayı gezerek yüz binlere ulaşıyor. Sergide bugüne kadar “Besmele-i Şerif”, “Kelime-i Tevhid”, “İman”, “Selam” ve “Rabbülalemin” temaları işlendi. Bu yıl “Adil-i Mutlak” temasında hazırlanan sergi eserlerini Davut Bektaş, Nadir Tatar, Savaş Çevik, Aydın Kızılyar, Mustafa Parıldar, İbrahim Şengül, Abdurrahman Depeler, Shahryanshah Sirajuddin, Sami Naddah, Ali Toy, Tahsin Kurt, Arif Özdem ve Seyit Ahmet Depeler kaleme aldı. Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın üstlendiği sergiye bu yıl ilk kez on iki tezhip, üç dijital tezhip ve Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" adlı eserleri eşlik edecek.Dijital Sanatçı Abdullah Özşahin’in ve Celal Can Vatandaş’ın tezhip sanatıyla hazırladıkları video enstalasyonlar, sergiye dinamizm katacak.

Arif Özdem, Aydın Kızılyar, Sami Naddah.

KÜBİZMDEN İLHAM ALDI

Serginin bu yıl en dikkat çeken işi, Hattat Savaş Çevik’in Muttasıl Makıli eseri olacak. Hüsnühat eserinin yanı sıra kübik formda tasarlanan Çevik’in üç boyutlu kompozisyonunda Araf Suresi 29. ayette geçen “De ki Rabbim adaleti emretti” ifadesi yer alıyor. 230x190 cm boyutlarında hazırlanan ahşap ve renksiz çalışma, özel ışıklandırmalarla beğeniye sunulacak. Eserinde kübizmden etkilenen Çevik, şu detayları verdi: “Ayeti, iki yıldır üzerinde çalıştığım Makili yazının hiç daha önce yapılmamış yepyeni bir kompozisyon biçimiyle gerçekleştirmek istedim. Mesut (Albayrak) Bey eseri görünce ‘Hocam, bunlardan üretip, Albayrak Grubu’nun Takvim Projesi’nde size bir köşe ayırarak, lasmanını yapabiliriz’ teklifinde bulundu. Klasik Makili yazıda, harfler arasında belirli bir boşluk olması gerekir. Bu boşlukları tamamen kaldırdım. Harf formları tamamen kayboldu. Yazıyı bu şekliyle okumak mümkün değil. Son eserim Muttasıl Makili beni en çok heyecanlandıran ve üzerinde çok çalıştığım bir kompozisyon biçimi. Umarım bu kompozisyon biçimi hat sanatı dünyasına kazandırılmış olur ve diğer hattatlar tarafından da farklı eserlerde kullanılır.”

SERGİYE SÖYLEŞİ VE ATÖLYELER EŞLİK EDECEK

Ay boyunca sürecek sergiye, İslam sanatlarının usta isimlerinin söyleşileri eşlik edecek. “Ketebe Sohbetleri” başlığındaki etkinliklerde, yetişkinlerin yanı sıra çocuklar için de çeşitli programlar yapılacak. Usta hattatlar Ayten Tiryaki, Abdurrahman Depeler, Seyit Ahmet Depeler‘in yanı sıra Prof. Dr. Hüsrev Subaşı gibi önemli isimler sanatseverlerle buluşacak. Atölye çalışmalarının da yapılacağı etkinliklerin detayına önümüzdeki günlerde ketebe.org adresinden ve Ketebe.org’un Instagram sayfasından erişebilirsiniz.







