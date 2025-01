11. Albayrak Hat Eserleri Sergisi açılıyor: Mazlumlar için adalet

Albayrak Hat Eserleri Sergisi’nin teması her yıl Ramazan ayında belirleniyor. Temaya uygun ayet, hadis ya da kelamlar, aynı ayda yazılıp tamamlanıyor. Daha sonra baskı süreçleri başlıyor. Her aya bir hattat olacak şekilde yazılan ayet, hadis ve güzel sözler yıl başında takvim olarak evlere giriyor. Orijinal eserler, ülkemizi ve dünyayı gezerek yüz binlere ulaşıyor. Sergide bugüne kadar “Besmele-i Şerif”, “Kelime-i Tevhid”, “İman”, “Selam” ve “Rabbülalemin” temaları işlendi. Bu yıl “Adil-i Mutlak” temasında hazırlanan sergi eserlerini Davut Bektaş, Nadir Tatar, Savaş Çevik, Aydın Kızılyar, Mustafa Parıldar, İbrahim Şengül, Abdurrahman Depeler, Shahryanshah Sirajuddin, Sami Naddah, Ali Toy, Tahsin Kurt, Arif Özdem ve Seyit Ahmet Depeler kaleme aldı. Küratörlüğünü Yasemin Karaca’nın üstlendiği sergiye bu yıl ilk kez on iki tezhip, üç dijital tezhip ve Savaş Çevik'in "Hat, Kübizm ve Yeni Tasarımlar" adlı eserleri eşlik edecek.Dijital Sanatçı Abdullah Özşahin’in ve Celal Can Vatandaş’ın tezhip sanatıyla hazırladıkları video enstalasyonlar, sergiye dinamizm katacak.