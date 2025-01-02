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Restorasyonu biten üç yapı ibadete açılacak

Restorasyonu biten üç yapı ibadete açılacak

04:002/01/2025, Perşembe
G: 2/01/2025, Perşembe
Yeni Şafak
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Hatay Kanuni Camii/Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii/Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii.
Hatay Kanuni Camii/Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii/Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii.

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Üç Aylar’ın başlangıcı, Ramazan-ı Şerif’in müjdecisi Regaib Kandili vesilesiyle restorasyonu biten üç eseri yeniden ibadete açacak.

Genel Müdürlük, bugün vakıf eserleri ihya çalışmaları kapsamında ülke çapında eser açılışı yapacak. Restorasyonu tamamlanan ecdat yadigârı vakıf eseri cami ve mescitler cemaatine kavuşacak. Yeniden ibadete açılacak üç eser; 6 Şubat Depremi’nde hasar gören Hatay Kanunî Sultan Süleyman Camii, muhtelif restorasyon yapılan Edirne Keşan Hersekzade Ahmet Paşa Camii ve Bilecik Pazaryeri Kara Mustafa Paşa Camii olacak.

250 ESERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Bugün akşam ve yatsı namazlarına müteakip açılacak ibadethanelerde restorasyon, konservasyon, tamirat, tadilat ve basit onarım işleri tamamlandı. Vakıflar Genel Müdürlüğü, yurt genelinde şehirlerimizin sembolü tarihi camilere yönelik çalışmalarını hız kesmeden yürütüyor. Bu çalışmalar şimdilik 250 eserde sürdürülüyor. Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu yaptığı açıklamada, Üç Aylar’ın başlangıcı ve Regaib Kandili’nde bu açılışları yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade etti. Genel Müdürlüğün ecdat yadigârı eserleri koruma görevini titizlikle yerine getirdiğini belirten Aksu, “Mübarek bir kandil gününde açılışları gerçekleştirmemiz, vatandaşlarımıza ikramlarda bulunmamız da vakıf ruhunu hissedilir kılıyor, yaşatıyor” diye konuştu.



#Restorasyon
#Vakıflar Genel Müdürlüğü
#Aktüel

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