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Mehmet Doğan anısına kitap

Mehmet Doğan anısına kitap

04:001/01/2025, Çarşamba
G: 1/01/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
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Arşiv.

Ömrünü Türk kültürüne adayan Türkiye Yazarlar Birliği kurucu başkanı Mütefekkir Yazar D. Mehmet Doğan anısına TYB İstanbul Şubesi tarafından hazırlanan kitap okuyucuyla buluştu.

“Türk Dünyasının Bilgesi” ismi verilen kitapta Doğan’ın kültür dünyamıza yaptığı büyük hizmetlerin yanı sıra eserlerinin toplumda bıraktığı yankılar ele alınıyor. TYB Genel Başkanı Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan’ın takdimini yazdığı armağan kitapta Türkiye’nin önde gelen yazarlarının Doğan’ın vefatının ardından kaleme aldıkları yazılara yer verildi.



#edebiyat
#hayat
#kitap

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