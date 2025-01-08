Trump'tan Netahyahu'ya küfürlü paylaşım: O derin karanlık bir...

Donald Trump, Netanyahu'ya yönelik küfürlerle dolu videoyu alıntıladı.
ABD'nin 47. başkanı olmaya hazırlanan Donald Trump, kendi sosyal medya uygulaması Social Truth üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump'ın alıntıladığı videoda ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs'ın, Washington'un Orta Doğu politikasını ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu politikadaki rolünü "O derin karanlık bir o... çocuğu" diye eleştirdiği duyuluyor.
20 Ocak itibarıyla başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump Truth Social platformunda paylaştığı bir video ile dikkatleri üzerine çekti.
Videoda ünlü ABD'li ekonomist Prof. Dr. Jeffrey Sachs, Washington'un dış politikaları, Ortadoğu'daki müdahaleleri ve bu kapsamda Netanyahu'nun rolü ile ilgili sert açıklamalarda bulunuyor.
Sachs, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu Orta Doğu'daki savaşların arkasındaki isim olarak işaret edip sert ifadelerle eleştiriyor.
Sachs, Irak işgaline ve kitle imha silahları iddialarının yanlış olduğuna değinerek, savaşın "tamamen sahte" gerekçelerle başlatıldığını söylüyor ve ABD'de kamuoyunun savaşa ikna edilmesi için odak grup çalışmaları yapıldığını ifade ediyor.
Ancak videoda en dikkat çekici nokta, Sachs'ın Binyamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirileri. Netanyahu'nun ABD'yi sahte savaşlara sürüklediğine işaret eden Sachs, şu ifadeleri kullanıyor:
"O KARANLIK BİR O..... ÇOCUĞU"
"O KARANLIK BİR O..... ÇOCUĞU"
"Durum şu ki; Netanyahu 1995'ten itibaren, Hamas ve Hizbullah'tan kurtulmanın tek yolunun bu gruplara destek veren hükümetleri devirmek olduğuna dair bir teori geliştirdi. Bunlar Irak, Suriye ve İran'dı. Takıntılı biri. Ve hâlâ bizi İran'la savaşa sokmaya çalışıyor."
Videoda Netanyahu'ya yönelik küfürlü bir ifade kullanarak, onu "
karanlık biri
" olarak tanımladığı duyuluyor:
"Çünkü (Netanyahu) bizi bitmek bilmeyen savaşlara sürükledi ve ABD siyasetindeki gücüyle istediğini elde etti. O derin karanlık bir o... çocuğu"
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