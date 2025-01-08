Nagel Komitesi Netanyahu’ya savaşa hazırlık raporu sundu: Türkiye ile savaşa hazırlanalım

Uluslararası hukuku hiçe sayarak Gazze’de sayısız savaş suçu işleyen, Lübnan’ı ve Suriye’yi işgal eden, Irak’a ve Yemen’e saldırılar düzenleyen terör devleti İsrail, barbarlığını Türkiye’ye sıçratmak için hazırlık yapıyor. İsrail lideri Binyamin Netanyahu’nun talimatıyla kurulan ve ülkenin uluslararası stratejisini belirleyen Nagel Komitesi, İsrail’in Türkiye ile olası bir savaşa hazırlanması gerektiğini vurgulayan raporu Netanyahu’ya sundu. Jerusalem Post’ta yayınlanan raporda Türkiye’nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu tesis etme niyetinde olduğu iddia edilirken İsrail’in çatışmaya hazırlanması gerektiği de vurgulandı.

SURİYE’DEKİ TÜRK VARLIĞI TEHDİT

Nagel Komitesi'nin hazırladığı rapor, dün Başbakan Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich'e sunuldu. Türkiye'nin Osmanlı dönemindeki nüfuzunu geri kazanma hırsıyla hareket ettiği öne sürülen raporda, söz konusu durumun İsrail ile gerilimin artmasına ve muhtemelen çatışmaya dönüşmesine yol açabileceği iddia edildi. Raporda, Suriyeli muhalif grupların Türkiye ile ittifak kurarak İsrail'in güvenliğine yönelik yeni ve güçlü bir tehdit oluşturma riski bulunduğu öne sürülürken, "Suriye'den gelen tehdit İran tehdidinden bile daha tehlikeli bir hal alabilir" ifadesine yer verildi. Türkiye tehdidi nedeniyle savunma bütçesinin artırılmasının önerildiği raporda, yeni savaş silahlarının alınması gerektiği de belirtildi.

KOMİTE İŞGAL PLANLARININ MİMARI

Nagel Komitesi, İsrail hükümeti tarafından ulusal güvenlik stratejilerini belirlemek üzere kurulan bir danışma organı. Komite, eski Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Yaakov Nagel’in başkanlığında çalışmalarını yürütüyor. Komite İsrail’in savunma, istihbarat ve ekonomi alanlarında politikalarını belirliyor. Yayınlanan raporlar, hükümetin savunma politikalarına ve bütçe planlamalarına yön veriyor. Komite ayrıca İsrail’in uzun vadeli stratejik planlaması için öneriler sunuyor. Nagel Komitesi raporlarıyla Gazze’deki soykırımı şekillendiren İsrail, Generaller Planı’nı yürürlüğe soktu. Yine komite raporlarıyla Lübnan işgal edildi ve Suriye’deki askeri hedefler vuruldu.

SON ÇARE PKK’YA SARILDI

Diğer yandan Türkiye’nin bölgede artan nüfuzu karşısında tedirgin olan işgalci güç, PKK’ya yönelik desteğini de artıyor. Geçtiğimiz günlerde Suriye’deki PKK hücresi YPG/SDG ile kırmızı hat kuran Tel Aviv yönetimi, skandal bir açıklamaya daha imza attı. Reuters'e konuşan İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Müdürü Eden Bar Tal, Türkiye'nin terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürüttüğü operasyonlarını "Kürtlere saldırı" olarak niteleyerek uluslararası topluma Türkiye'ye baskı kurma çağrısı yaptı. Bar Tal, saldırıların durdurulması ve uluslararası toplumun Kürtleri koruması gerektiğini söyledi. PKK’ya uluslararası arenada meşruiyet kazandırmaya çalışan işgalci güç, terörü baskı unsuru olarak kullanmayı hedefliyor.

Bütçesini artıracak

Nagel Komitesi'nin hazırladığı raporda, diğer bölgesel tehditlerin yanı sıra "Türkiye'nin yarattığı zorluklarla" başa çıkabilmek için savunma bütçesinin gelecek 5 yıl içinde yıllık 15 milyar şekel (yaklaşık 4,14 milyar dolar) kadar arttırılması önerildi. Netanyahu, kendisine sunulan rapora ilişkin, "Orta Doğu'da köklü değişikliklere tanık oluyoruz. İran uzun zamandır en büyük tehdidimizdi ancak arenaya yeni güçler giriyor ve beklenmedik durumlara karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu rapor bize İsrail'in geleceğini güvence altına almak için bir yol haritası sunmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yeni silah siparişi

Türkiye ile olası çatışmaya hazırlık için askeri yeteneklerin güçlendirilmesi gerektiği savunulan raporda, İsrail'in uzun menzilli vuruş kabiliyetini güçlendirmek için ilave F-15 savaş uçakları, yakıt ikmal uçakları, insansız hava araçları ve uydular satın alması gerektiğinin altı çizildi. Raporda kısa-orta menzilli Demir Kubbe, ABD ile birlikte üretilen orta-uzun menzilli Davud Sapanı, Arrow sistemleri ve Demir Işın lazer tabanlı füze savunma sistemi gibi hava savunma sistemlerinin kabiliyetlerinin geliştirilmesi gerektiği vurgulandı. Raporda, Ürdün Vadisi boyunca tahkim edilmiş bir güvenlik bariyerinin inşa edilmesi gerektiği de belirtildi.







