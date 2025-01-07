Terör devletinin zulmü arşa ulaştı: İsrail BM binalarını yıkacak

Terör devleti İsrail'in, Birleşmiş Milletler Filistinli Mülteciler Yardım Kuruluşu (UNRWA) işgal altındaki Filistin topraklarında faaliyetlerine son verme kararı, Gazze'deki insani krizin derin bir çöküşe götüreceği uyarısında bulunuldu. İsrailli yetkililer anlaşmaya yanaşmazsa, Gazze'deki tüm yardım faaliyetleri tamamen sona ereceği, insanların kalan son umutlarının da sona ereceği belirtildi. Guardian gazetesinin haberine göre Bu durumun sosyal dokuyu tamamen yok edeceği ve kaosu körükleyeceği kaydedildi. İşgalci gücün amacının kararla birlikte "çatışmadan arındırılmış bölge" olmaktan çıkacak BM binalarını yok etmek olduğu değerlendiriliyor. UNRWA kıdemli acil durum görevlisi Louise Wateridge, savaşla sarsılan bölgenin giderek parçalandığını açıkladı.

ALTERNATİF BİR KURUM YOK

Wateridge, "UNRWA'nın faaliyetleri durdurulduğunda, içeri girebilecek başka bir kurum yok. UNRWA Gazze Şeridi'nde günde yaklaşık 17 bin sağlık konsültasyonu yapıyor. Başka bir kurumun bunu değiştirmesi imkansız" tespitini paylaştı. BM yetkilisi, UNRWA'nın organizasyonunun bir benzerini Gazze'de yapabilecek başka herhangi bir kurumun olmadığını, Gazze'deki Filistinlilerin UNRWA bünyesinde çalıştığını ve bu durumun yardımın kendilerine ulaşacağı konusunda umut verdiğini kaydederek, bu bağın kopmasının toplumsal çöküş tehdidini doğuracağını savundu.

BM BİNALARINI YIKACAK

Bu ay sonu yürürlüğe gireceği belirtilirken ve UNRWA ile iş birliğini engelleyen iki Knesset tasarısı, UNRWA'nın savaş bölgesinde faaliyet göstermesini veya yardım dağıtmasını imkansız hale getirecek. İsrailli yetkililer anlaşmaya yanaşmazsa, bu yasalar kapsamında BM binaları "çatışmadan arındırılmış bölge" olmaktan çıkacak. Bu da yardım sağlamaya çalışan binaların hedef haline gelmesi ve operasyonların devam edememesi anlamına geliyor.

İNSAN ONURU AYAKLAR ALTINDA

Wateridge'ye göre Gazze halkının genel fikir birliği, uluslararası toplumun kendilerini terk ettiği yönünde. Gazze'de yaşam koşullarının her anlamda berbat durumda olduğunu ve insan onurunun ayaklar altına alındığına işaret etti. İşgalci gücün insani durumu kötüleştirmek için her türlü eylemi gerçekleştirdiğini de vurguladı.

ÇADIRLARDAN BÖCEK VE YILAN FIŞKIRIYOR

BM yetkilisi binlerce Filistinlinin Gazze'de derme çatma çadırlarda kalmaya zorlandığını belirterek, kış aylarının gelmesiyle birlikte yaşam şartlarının zorlaştığını örneklerle açıkladı. Wateridge, çadırların çevresinin hamamböcekleri ve diğer zararlı canlılarla dolu olduğunu, yoğun yağışla su basan çadırlara yılanların girdiği, hijyenin hiç olmadığını ve hepatit A gibi hastalıkların yaygın olduğu uyarısında bulundu.

60 BİN KİŞİYE 12 TUVALET

Gazze Şeridi'ndeki her bir okulun içinde yaklaşık 20 bin kişi barınmaya çalışıyor. Yani bir sınıfta beş veya altı aile var. Okulların dışında ve okulun çevresinde ise yaklaşık 60 bin kişi var çünkü okulun sağladığı yardım malzemelerine ulaşmaya çalışıyorlar. 60 bin kişi için mevcut tuvalet ve banyo sayısının ise yalnızca 12 olduğunun altını çizdi. Savaş boyunca tesislere yapılan tüm saldırılara rağmen, insanlar bu tesislere doğru yönelme eğilimindeler.

KUZEY TAM ABLUKA ALTINDA

UNRWA, Gazze'nin kuzeyinde halihazırda faaliyet gösteremiyor. Örgüt son güncellemesinde, 6 Ekim ile 30 Aralık 2024 arasında BM'nin kuzeydeki kuşatma altındaki bölgelere 164 kez ulaşmaya çalıştığını; bunlardan 148'inin İsrail yetkilileri tarafından reddedildiğini ve 16'sının engellendiğini söyledi.











