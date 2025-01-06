Ebu Safiyye işkence altında

Yaklaşık 100 gündür Gazze'nin kuzeyine yönelik ağır bir kuşatma ve soykırım operasyonu yürüten işgalci İsrail ordusu, 27 Aralık'ta bölgenin en büyük hastanesi olan Kemal Advan Hastanesi'ni bombalayıp yaktıktan sonra Hastane Müdürü Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu. Son olarak, yıkıntılar arasında İsrail tanklarına doğru yürürken ve işgal güçleri tarafından tanka alınırken görüntülenen Ebu Safiyye, daha sonra bilinmeyen bir yere götürüldü. İşgal altındaki Filistin'in güneyinde bulunan Necef Çölü'ndeki Sde Teman askeri üssü hapishanesinden çıkan bazı tutuklular, Filistinli doktorun hapishanede olduğu bilgisini verdi. İsrail yönetimi, Ebu Safiyye'nin tutuklanmadığını iddia ederken Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi (Euro-Med), Ebu Safiyye'nin üste işkence gördüğünü ve sağlık durumunun iyi olmadığını teyit ettiğini bildirdi.

İŞGALCİ BİLGİ PAYLAŞMIYOR

Euro-Med tarafından dün yayımlanan rapora göre, Filistinli Doktor Hüsam Ebu Safiyye, Gazze'de İsrail güçleri tarafından alıkoyulduktan sonra bilinmeyen bir yere götürüldü. Sonra Sde Teman üssünde olduğu belirlenen Ebu Safiyye hakkında bilgi vermeyen işgal devletinin yetkilileri, doktorun tutuklanmadığını öne sürdü. Raporda, Ebu Safiyye'nin ailesinin başvurusu üzerine harekete geçen İsrail'de faaliyet gösteren "İnsan Hakları İçin Doktorlar" (PHRI) insan hakları kurumunun, 2 Ocak'ta Sde Teman üssü yetkililerinden Filistinli doktorun avukatlarıyla görüştürülmesini istediği ancak üs yetkililerinin kısa sürede böyle bir kişinin olmadığını söylediği kaydedildi. İşgalcigüç daha sonra Ebu Safiyye'nin gözaltında olduğunu itiraf etmiş ancak nerede alıkoyulduğu bilgisini paylaşmamıştı

ÖLÜM TEHLİKESİ VAR

Euro-Med'in raporunda, daha önce İsrail güçleri tarafından tutuklanan Şifa Hastanesi Müdürü Adnan el-Bereş gibi çok sayıda Filistinlinin çeşitli hapishane ve üslerde işkencede öldürüldüğü ve İsrail tarafının tamamının tutuklandığını reddettiği hatırlatıldı. İsrail tarafının Ebu Safiyye'nin tutuklandığını reddetmesinin Filistinli doktorun da hayatının tehlikede olduğunun açık göstergesi olduğuna değinilen raporda, "Ebu Safiyye'nin hayatından İsrail sorumlu olacaktır" uyarısı yapıldı. Raporda, Ebu Safiyye'nin zaten yaralı halde tutuklandıktan sonra darp edildiği ve Sde Teman'da tutuklular ve beraberindeki meslektaşlarının gözleri önünde işkence ve hakaretlere maruz bırakıldığının, son bir kaç günde üsten serbest bırakılan Filistinli tutukluların ifadeleriyle sabit olduğunun altı çizildi.

ULUSLARARASI MÜDAHALE ÇAĞRISI

Raporda, Birleşmiş Milletler (BM) İşkence ve Zalimane Ceza Uygulamaları Özel Raportörü Alice Jill Edwards'ın, İsrail hapishanelerinde yaşanan işkence, insanlık dışı muamele, yargısız infazlar ve işkence altında ölümlere kayıtsız kalmak ve tarafsız kalmakla suçlanarak, uluslararası topluma duruma bir an önce müdahale etme çağrısı yapıldı. Uluslararası güçlerden ve bütün insan hakları kurumlarından Ebu Safiyye hakkında bilgi verilmesi, avukatları ve yakınlarıyla görüştürülmesi ve serbest bırakılması için İsrail'e baskı kurulması talep edilen raporda, İsrail'deki bu insanlık dışı vahşi uygulamalara duyarsız kalarak yanlı bir tutum sergileyen Alice Jill Edwards'ın BM'deki görevinden alınarak yerine tarafsız bir ismin atanması gerektiğinin altı çizildi.

DSÖ: Haber alamıyoruz

Euro-Med'in yanı sıra Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de, işgalci İsrail ordusu tarafından 27 Aralık'tan beri alıkonulan Hüsam Ebu Safiyye hakkında bilgi alınamadığını bildirdi. DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, sosyal medya platformu X'teki hesabından yaptığı açıklamada, Ebu Safiyye hakkında tutuklandığından beri bilgi alınamadığını belirterek, İsrail'e, Safiyye'yi serbest bırakma çağrımızı sürdürüyoruz. Gazze'deki insanların sağlık hizmetlerine erişmesi gerekiyor. Ateşkes sağlanmalı" ifadelerini kullandı.







