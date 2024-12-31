Beyaz önlüğüyle direnişin sembolü oldu: Ebu Safiyye nerede?

Filistinli bir mültecinin oğlu olarak Gazze'de doğan Dr. Ebu Safiyye Gazze'nin önde gelen çocuk doktorlarından biri olarak biliniyor. İsrail askerlerinin, 26 Ekim'de Kemal Advan Hastanesine düzenlediği saldırıda Ebu Safiyye'nin oğlu İbrahim hayatını kaybetti. Beyaz önlüğüyle oğlunun cenaze namazını kıldıran Ebu Safiyye, evladını kaybetmesine rağmen görevine devam etti. İsrail ordusunun defalarca tehdidine rağmen Ebu Safiyye, Kemal Advan Hastanesi'ni boşaltmayı ve bölgeden ayrılmayı reddetti. Ebu Safiyye, 23 Kasım'da İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği saldırıda uyluğundan şarapnelle yaralandı. Ebu Safiyye, yaralandıktan birkaç gün sonra baston ile hastalarına bakmaya devam etti. Ebu Safiyye, Kemal Advan'dan birçok kez dünyaya yardım çağrılarında bulundu. Ancak Filistinli doktorun bu çağrılarına dünyanın sessiz kalmasıyla İsrail askerleri tank ve zırhlı araçlarla 27 Aralık'ta Kemal Advan'a baskın düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren nadir hastanelerden Kemal Advan ise artık hizmet dışı kaldı.