Beyaz önlüğüyle direnişin sembolü oldu: Ebu Safiyye nerede?

İsrail’in baskınına uğrayan Kemal Advan Hastanesi’nin müdürü Hüsam Ebu Safiyye’den 27 Aralık’tan bu yana haber alınamıyor. O gün son olarak tanklara doğru tek başına yürürken görülen Ebu Safiyye’nin işkence merkezi Sde Teiman üssüne götürülmüş olabileceği belirtiliyor. BM Özel Raportörü Francesca Albanese dünyaya, “Hepimiz, Dr. Ebu Safiyye’yi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız” çağrısında bulundu.
Gazze'nin kuzeyinde faaliyet gösteren nadir hastanelerden biri olan Kemal Advan, 27 Aralık'ta bir kez daha İsrail askerlerince baskına uğradı. İsrail askerleri, baskının ardından hastaları ve sağlık çalışanlarını hastaneden çıkardı. Hastane Müdürü Ebu Safiyye, İsrail ordusunun saldırılarına rağmen Kemal Advan'ın faaliyetlerine devam etmesi için son ana kadar mücadele ederken hastalarını ve çalışma arkadaşlarını yalnız bırakmadı. 27 Aralık'taki baskında hastaneyi en son terk eden isim olan Ebu Safiyye'nin aradan geçen 5 güne rağmen nereye götürüldüğü ve durumu hala bilinmiyor.
Sde Teiman'a mı götürüldü?
Ebu Safiyye'nin nerede olduğu ve sağlık durumuna ilişkin henüz bir bilgi yok. Safiyye'nin, 7 Ekim sonrası Filistinlilerin zorla tutulduğu ve korkunç işkencelere maruz kaldığı Sde Teiman askeri üssüne götürülmüş olmasından endişe ediliyor.
Aileden dünyaya çağrı
Ebu Safiyye'nin gözaltına alınırken darp edildiği belirtilirken hastaneye yönelik saldırılarda da yaralandığı, bu yüzden hayatının tehlike altında olduğu kaydedildi. Hüsam Ebu Safiyye'nin ailesi tarafından sosyal medyada yayınlanan açıklamada ise uluslararası topluma ve bütün dünya halklarına Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için baskı kurulması çağrısı yapıldı.
Kurtarmak için elimizden geleni yapmalıyız
Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese de Ebu Safiyye'nin işgalci güç tarafından kaçırılmasına ilişkin, X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayınladı. Albanese, "Gazze'de kurtarılabilecek ve kurtulması gereken her Filistinli hayatı için sınavdan geçtik. Ve her seferinde sınavdan kaldık. Bu sefer sınavı geçmeliyiz. Hepimiz, Dr. Ebu Safiyye'yi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" sözleriyle dünyayı harekete geçmeye çağırdı.
Binlerce kez paylaşılan kare
Doktor Ebu Safiyye'nin 27 Aralık'ta ağır yıkımın olduğu bir sokakta üzerinde beyaz önlüğüyle İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü anlar ise sembol haline geldi. Bu, Ebu Safiyye'nin İsrail askerlerince alıkonularak bilinmeyen bir yere götürülmesinden önceki son karelerinden biriydi. Kemal Advan Hastanesi Müdürü'nün İsrail tanklarına doğru tek başına yürüdüğü kare sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.
Son ana kadar direndi
- Filistinli bir mültecinin oğlu olarak Gazze'de doğan Dr. Ebu Safiyye Gazze'nin önde gelen çocuk doktorlarından biri olarak biliniyor. İsrail askerlerinin, 26 Ekim'de Kemal Advan Hastanesine düzenlediği saldırıda Ebu Safiyye'nin oğlu İbrahim hayatını kaybetti. Beyaz önlüğüyle oğlunun cenaze namazını kıldıran Ebu Safiyye, evladını kaybetmesine rağmen görevine devam etti. İsrail ordusunun defalarca tehdidine rağmen Ebu Safiyye, Kemal Advan Hastanesi'ni boşaltmayı ve bölgeden ayrılmayı reddetti. Ebu Safiyye, 23 Kasım'da İsrail ordusunun hastaneye düzenlediği saldırıda uyluğundan şarapnelle yaralandı. Ebu Safiyye, yaralandıktan birkaç gün sonra baston ile hastalarına bakmaya devam etti. Ebu Safiyye, Kemal Advan'dan birçok kez dünyaya yardım çağrılarında bulundu. Ancak Filistinli doktorun bu çağrılarına dünyanın sessiz kalmasıyla İsrail askerleri tank ve zırhlı araçlarla 27 Aralık'ta Kemal Advan'a baskın düzenledi. Gazze'nin kuzeyindeki hizmet veren nadir hastanelerden Kemal Advan ise artık hizmet dışı kaldı.
450 GÜNDÜR KATLİAM
- İşgalci İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 27 artarak, 45 bin 541'e yükseldi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 450 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi. İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 27 kişinin yaşamını yitirdiği, 149 kişinin yaralandığı belirtildi. Öte yandan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de sağlık sistemi ile ilgili sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Ghebreyesus, Gazze'deki hastanelerin savaş alanına döndüğünü belirterek, DSÖ ile ortaklarının dün Endonezya Hastanesi'ne temel tıbbi ve hijyen malzemeleri ile yiyecek ve su ulaştırdığını ve burada kritik durumdaki 10 hastayı Şifa Hastanesi'ne naklettiğini sırada 4 hastanın işgalci güç İsrail tarafından gözaltına alındığını aktardı. Ghebreyesus, hastanelere yönelik saldırı durdurma çağrısını yineleyerek, “Ateşkes sağlanmalı” ifadelerini kullandı.