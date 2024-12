Beyaz önlüğüyle direnişin sembolü oldu: Ebu Safiyye nerede?

Birleşmiş Milletler Özel Raportörü Francesca Albanese de Ebu Safiyye'nin işgalci güç tarafından kaçırılmasına ilişkin, X sosyal medya platformundaki hesabından bir açıklama yayınladı. Albanese, "Gazze'de kurtarılabilecek ve kurtulması gereken her Filistinli hayatı için sınavdan geçtik. Ve her seferinde sınavdan kaldık. Bu sefer sınavı geçmeliyiz. Hepimiz, Dr. Ebu Safiyye'yi kurtarmak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız" sözleriyle dünyayı harekete geçmeye çağırdı.