BM, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'yi gözaltına almasını kınamakla yetindi
23:3630/12/2024, Pazartesi
G: 30/12/2024, Pazartesi
AA
Sonraki haber
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, İsrail'in Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'yi gözaltına almasına tepki gösterdi.
Filistinlilere yönelik soykırım saldırılarını sürdüren İsrail, Gazze Şeridi'ndeki sağlık altyapısını da yok ediyor. Bölgedeki hastaneleri birer birer vurarak iş göremez hale getiren İsrail, son olarak vurduğu Kemal Advan Hastanesi'nin müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi de gözaltına aldı. İsrail'in bu skandalına Birleşmiş Milletler'den (BM) tepki geldi. BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino, hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapı ve sivilin hedef alınmasını kınadığını ifade etti.
Birleşmiş Milletler (BM)
, terör devleti İsrail'in
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye
'yi gözaltına almasına tepki göstererek, hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapı ve sivilin hedef alınmasını kınadığını bildirdi.
"İnsanların hayatta kalmasını sağlayacak her şey yok edildi"
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Florencia Soto Nino
, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Gazze'deki genel duruma ilişkin bilgi veren Nino, insanların hayatta kalmasını sağlayacak her şeyin saldırılarla yok edildiğine dikkati çekerek, buna sağlık tesisleri ve insani yardım erişiminin de dahil olduğunu söyledi.
Nino,
Kemal Advan Hastanesi
nin artık kullanım dışı olduğunu, BM ve ortaklarının hastaneden 10 hastayı tahliye ettiğini ve bunların 4'ünün İsrail tarafından gözaltına alındığını dile getirdi.
Halihazırda hastanede 7 hasta ve 15 personelin bulunduğunu ancak tıbbi bakım sağlanamadığını belirten Nino, hastanenin büyük yıkıma uğradığını, su ve elektrik bulunmadığını ifade etti.
Ebu Safiyye'yi gözaltına alan İsrail'e tepki
Nino, BM'nin
Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye
'nin İsrail tarafından gözaltına alınmasını kınayıp kınamadığının sorulması üzerine, "
Özellikle hastaneler başta olmak üzere her türlü sivil altyapı ve sivilin hedef alınmasını kınıyoruz.
" dedi.
Ebu Safiyye'nin serbest bırakılması için sahada irtibatların sürdüğünü söyleyen Nino, "
Masum olan hiçbir sivil gözaltına alınmamalı.
" diye konuştu.
Nino, Ebu Safiyye dahil tüm ihtiyaç sahiplerinin güvene kavuşturulması gerektiğini belirterek, bunun için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "
İşgal güçleri, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye'yi alıkoydu, onlarca sağlık personelini de soruşturma için bir merkeze götürdü.
BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.