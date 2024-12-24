Kemal Advan Hastanesi Müdürü: Kurşunlar yoğun bakıma ulaşıyor

Gazze'deki son üç hastaneden biri olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Safiyye, İsrail güçlerinin tıbbi hizmetleri felç ettiğini açıkladı.
Gazze'de kısmen çalışan son üç hastaneden biri olan Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, İsrail güçlerinin hastaneye yönelik saldırılarının tıbbi hizmetleri felç ettiğini, kurşunların yoğun bakım servisine kadar ulaştığını açıkladı.
Gazze'nin kuzeyindeki
tek yoğun bakım servisi
bulunan Kemal Advan Hastanesi, İsrail ablukası altında. Hastane Müdürü Dr. Husam Ebu Safiyye, İsrail güçlerinin hastaneye yönelik saldırılarının had safhaya ulaştığını açıkladı. Dr. Safiyye,
“Mermiler yoğun bakım ünitesine, doğum bölümüne ve özel cerrahi bölümlerine nüfuz etti.
İsrail jeneratörlerimizi hedef aldı ve biri tamamen devre dışı kaldı.” ifadelerini kullandı.
Hastane kuşatma altında
Hastane kuşatma altında
91 hastanın tedavi altında olduğu hastanede,
çocuklar, kadınlar ve kritik durumda olan yetişkinler
yer alıyor. Dr. Safiyye, “Hâlâ minimum düzeyde hizmet verebiliyoruz, ancak uluslararası toplumdan
koruma ve insani yardım
bekliyoruz. Acil insani koridorların açılmasını talep ettik, ancak şimdiye kadar yeterli destek alamadık.” dedi.
Bebekler ve siviller tehlikede
Bebekler ve siviller tehlikede
Hastanede oksijen desteğine ve kuvözlere bağlı bebekler de dahil olmak üzere yaklaşık
400 sivilin
bulunduğunu belirten Dr. Safiyye, İsrail’in tesisin tahliye edilmesi yönündeki emrine uymanın imkansız olduğunu söyledi.
'Bombardıman her yönden devam ediyor'
diyen Safiyye, “Tahliye etmek, bu insanların hayatlarını tehlikeye atmak anlamına gelir. Saldırılar personelimizin hayatını da tehdit ediyor.” dedi.
WHO’dan kınama ve ateşkes çağrısı
WHO’dan kınama ve ateşkes çağrısı
Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kemal Advan Hastanesi’ne yönelik saldırıları
'derin endişe verici' o
larak nitelendirerek
derhal ateşkes
çağrısında bulundu. Ghebreyesus, bölgede yaşanan kuşatmanın
70 günü aşkın süredir devam ettiğini
ve bu durumun
insanlık krizi
yarattığını belirtti.
Hastane çevresine patlayıcı yerleştirildi
Hastane çevresine patlayıcı yerleştirildi
Dr. Safiyye, İsrail güçlerinin hastane çevresine
patlayıcı yerleştirdiğini
ve kapılara üzerinde
'tehlike' yazan kutuların bırakıldığını
dile getirdi. Şahitler, bu kutuların otomatik yönlendirmeli bir araçla taşındığını ifade etti.
Gazze'de tıbbi altyapının çökme noktasına geldiği bu kritik süreçte, uluslararası topluma yapılan yardım çağrıları devam ediyor. Dr. Safiyye,
“Çok geç olmadan harekete geçilmeli. Bu insanlık krizine sessiz kalınamaz.”
diyerek destek talebini yineledi.
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