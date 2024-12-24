Kemal Advan Hastanesi Müdürü: Kurşunlar yoğun bakıma ulaşıyor

Hastanede oksijen desteğine ve kuvözlere bağlı bebekler de dahil olmak üzere yaklaşık

400 sivilin

bulunduğunu belirten Dr. Safiyye, İsrail’in tesisin tahliye edilmesi yönündeki emrine uymanın imkansız olduğunu söyledi.

'Bombardıman her yönden devam ediyor'