İsrail ordusunun Gazze'deki İslam Üniversitesi kampüsüne düzenlediği ikinci saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti

Netanyahu'nun kripto para planına İsrail Merkez Bankası'ndan ret: Yaptırımları aşmak yerine uygulanmasını önleyin
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batılı ülkelerin yaptırımlarını aşmak için blokzincir teknolojisinin kullanılmasına yönelik önerisi, İsrail Merkez Bankası tarafından reddedildi. Banka, önceliğin yaptırımları aşmaya çalışmak değil, yaptırımlara maruz kalmamak ve ticaret ortaklarıyla ilişkileri korumak olduğunu vurgulayarak, "Kripto para birimleri, yaptırımları aşmanın bir yolu olarak kullanılamaz." ifadelerini kullandı.