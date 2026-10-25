Gıda sıkıntısının yaşandığı Gazze'de Filistinlilere yemek dağıtıldı

Yüzlerce Filistinli aileye ‘Evinizi terk edin’ tehdidi

İsrail güçleri, Batı Şeria’nın El-Halil kentine kapsamlı askeri operasyon için yığınak yapıyor. Operasyon öncesi Dora, Celde, Deyr Bahha ve Ayn Rabha mahallelerinde 200 aile evlerinden çıkarıldı. Boşaltılan evler askeri mevziye dönüştürüldü. İsrail güçleri, evlerinden ettiği Filistinlilerin kentten çıkışı için 4 koridor açtı. 400 Filistinli aileye de evlerini tahliye etmeleri için 10 günlük süre tanıdı.