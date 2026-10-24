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Netanyahu'nun kripto para planına İsrail Merkez Bankası'ndan ret: Yaptırımları aşmak yerine uygulanmasını önleyin

Netanyahu'nun kripto para planına İsrail Merkez Bankası'ndan ret: Yaptırımları aşmak yerine uygulanmasını önleyin

22:10, 24/10/2026, Cumartesi
AA
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Netanyahu'nun kripto para planına İsrail Merkez Bankası'ndan ret: Yaptırımları aşmak yerine uygulanmasını önleyin
Netanyahu’nun kripto para önerisi İsrail Merkez Bankası’ndan destek görmedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Batılı ülkelerin yaptırımlarını aşmak için blokzincir teknolojisinin kullanılmasına yönelik önerisi, İsrail Merkez Bankası tarafından reddedildi. Banka, önceliğin yaptırımları aşmaya çalışmak değil, yaptırımlara maruz kalmamak ve ticaret ortaklarıyla ilişkileri korumak olduğunu vurgulayarak, "Kripto para birimleri, yaptırımları aşmanın bir yolu olarak kullanılamaz." ifadelerini kullandı.

İsrail Merkez Bankası, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun batı ülkelerinin uyguladığı yaptırımları aşmak için blokzincir teknolojisini (kripto para birimlerini) kullanma önerisini, "yaptırım uygulanmasını önleyin" diyerek reddetti.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre, Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "Ekonomi için doğru olan, ticaret ortaklarımızla ilişkilerimizi korumak, yaptırımları önlemeye ve bunların ekonomi üzerindeki etkilerini engellemeye odaklanmaktır." ifadeleri kullanıldı.

"Bu siyasilerin sorumluluğu"

Açıklamada, "Kripto para birimleri, yaptırımları aşmanın bir yolu olarak kullanılamaz." ifadeleriyle Netanyahu'nun önerisinin reddedildiği belirtildi.

İsrail'in yaptırımları aşmak yerine yaptırıma maruz kalmamasının öncelik olduğuna işaret edilen açıklamada, bunun siyasilerin sorumluluğu olduğu kaydedildi.

Netanyahu, bir İsrail televizyonuna verdiği röportajda İsrail Merkez Bankası'nın açıklamasına yanıt vererek, "Tavsiyeleri için teşekkür ederim. Ancak ben ne düşünüyorsam onu yaparım." iddiasında bulundu.

Eisenkot eleştirdi

Netanyahu'nun 27 Ekim'deki seçimlerde en büyük rakibi olarak görülen Yashar Partisi lideri Gadi Eisenkot da yaptırımları aşmak için kripto para birimlerinin kullanılması önerisini eleştirdi.

ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından açıklama yapan Eisenkot, "Netanyahu, yeniden seçilmesi halinde İsrail’in küresel ekonomiden kopacağını söylüyor." ifadesini kullandı.

Eisenkot, bu durumda internet alışverişinin ve yüksek teknoloji yatırımının olmayacağını belirterek, Netanyahu için kullanılan "Bibi" ifadesine atıfla, "BibiCoin'in İsrail'i mahvetmesine izin vermemeliyiz." yazdı.

Kanal 10 televizyonuna konuşan Netanyahu, 12 Batılı ülkenin işgal altındaki Filistin toprakları gasbedilerek kurulan yasa dışı İsrail yerleşimleriyle ticaret yasağı kararı almasına ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, yaptırımları aşmak için alternatif bir ekonomik modele geçmeleri gerektiğini savunmuştu.

Netanyahu, yaptırımları aşmak için blokzincir teknolojisinin kullanılabileceğini ileri sürmüştü.


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Başlıklar :kripto paraBinyamin NetanyahuİsrailYaptırım
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