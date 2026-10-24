İsrail'den ateşkese rağmen Gazze'de kanlı saldırı: Son 48 saatte 9 kişi hayatını kaybetti

İsrail ile Hamas arasında 10 Ekim 2025 tarihinde yürürlüğe giren ateşkese rağmen bombardıman ve saldırılar durmak bilmedi. Filistin Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı son açıklamaya göre, son 48 saat içerisinde gerçekleştirilen saldırılarda 9 Filistinli hayatını kaybederken, 62 kişi de yaralandı. Arama kurtarma ekipleri enkaz altından önceki saldırılarda yaşamını yitiren 1 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

ATEŞKESİN İHLAL EDİLDİĞİ TARİHTEN BU YANA BİN 547 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Ateşkes sürecinin başladığı 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail ihlalleri sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı bin 547'ye yükseldi. Aynı dönemde yaralanan Filistinlilerin sayısı ise 5 bin 559 olarak kayıtlara geçti. Gazze'deki sağlık altyapısının yetersizliği nedeniyle yaralıların tedavisinde büyük zorluklar yaşanıyor.

TOPLAM CAN KAYBI 74 BİN 540'A, YARALI SAYISI 175 BİNİ AŞTI

İsrail’in 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği ağır saldırıların acı bilançosu giderek ağırlaşıyor. Bakanlık verilerine göre, felaketin başından bu yana hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 74 bin 540’a, yaralı sayısı ise 175 bin 678’e ulaştı. Enkaz altında hala binlerce kaybın olduğu değerlendiriliyor.

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