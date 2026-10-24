Soykırım bir devlet politikası

Raporda, Türkiye ile İsrail arasındaki temel ayrıma dikkat çekilerek, “Türkiye’nin güvenlik anlayışı; bölge devletlerinin egemenliğinin, toprak bütünlüğünün ve kurumsal kapasitelerinin güçlenmesine dayanmaktadır. İsrail ise kendi güvenliğini, çevresindeki aktörlerin zayıf, parçalı ve dış müdahalelere açık kalması üzerine inşa etmektedir” ifadeleri kullanıldı. İsrail’de, radikal sağ ve yerleşimci hareketlerin devlet mekanizmasının merkezine yerleştiğine dikkat çekilen raporda, yayılmacılığın yasal düzenlemelerle kalıcı hale getirildiği ve 7 Ekim 2023 sonrasında işgal politikasının “Gazze’de soykırıma dönüşen yeni bir aşamaya” taşındığı kaydedildi. İsrail’in ileri askeri kapasitesinin uzun süreli savaşı tek başına sürdürmeye yetmediği, ABD’ye yapısal bağımlılığının ise genç kuşaklardaki tepkiler nedeniyle sorgulandığı kaydedildi.

TERÖRSÜZ BÖLGE YAYILMACILIĞA KARŞI KALKAN

İsrail’in etnik ve mezhepsel kırılganlıkları araçsallaştırdığına dikkat çekilen raporda, Türkiye’nin “Terörsüz Türkiye ve Terörsüz Bölge” vizyonunun kritik önemini vurgulandı. Raporda, bu konuda şu cümleler yer aldı: “Terörsüz Bölge süreci; Türk, Kürt ve Arap toplumları arasındaki tarihsel ve toplumsal bağları tahkim eden en büyük stratejik dayanıklılıktır. Bu süreç, dış aktörlerin etnik farklılıkları ve güvenlik boşluklarını birer müdahale aparatına dönüştürmesini engelleyecektir.” Öte yandan, MİA Başkanı Prof. Dr. Talha Köse, İsrail’in Gazze’de soykırıma varan eylemlerinin, Batı Şeria’daki fiili ilhakının ve Lübnan ile Suriye’ye uzanan saldırganlığının küresel güvenlik krizine dönüştüğünü belirtti.

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