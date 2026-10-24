Batı Şeria’da yeni kuşatma

İşgalci İsrail ordusu ve kontrolünde hareket eden istilacı Yahudilerin, üç yılı aşkın süredir Filistinlilere karşı şiddetin her türlüsünü yönelttiği Batı Şeria’da, iki Filistinli direnişçi El-Halil kentinin batı girişindeki Ferş el-Heva askeri kontrol noktasına saldırdı. Çıkan çatışmada, iki İsrail askeri öldürülürken 6 İsrail askeri yaralandı. İşgal ordusu, adları Hammude ve Firas el-Caba olan iki direnişçi kardeşi öldürdüğünü ilan ederken saldırının askeri noktayı ve bitişiğindeki istilacı Yahudi birimini işgal etmeyi amaçladığını öne sürdü. Saldırının ardından El-Halil kenti İsrail kuvvetleri tarafından kuşatma altına alınırken iki direnişçinin olay yerinin yakınındaki evleri işgalciler tarafından yıkıldı, aileleri sorgulandı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, salı günü yapılacak seçimler öncesi yaşanan olay üzerine Batı Şeria’nın tamamının ablukaya alınması talimatı verdi. Aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir ise Filistin hükümetinin lağvedilmesini istedi. Filistinli direniş hareketleri de saldırıyı “destansı” diye niteleyerek tebrik etti.

NETANYAHU'DAN SÜRGÜN TALİMATI

Gelişmenin hemen ardından bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, El-Halil kenti ve Batı Şeria’nın tamamının askeri abluka altına alınması talimatını verdiğini söyledi. El-Halil’deki olay yerine giderek gazetecilere açıklama yapan Netanyahu, iki direnişçinin yaşadığı mahallenin tüm sakinlerini mahalleden zorla göç ettireceklerini söyledi.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNİ LAĞVETME ÇAĞRISI

El-Halil’deki saldırının hemen ardından açıklama yapan İsrail’deki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin en aşırı isimleri olan Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Batı Şeria’da kapsamlı askeri operasyonlar başlatılmasını istedi. İki bakan, Ramallah’taki Filistin hükümetinin lağvedilmesi ve dağıtılmasını talep ederken bunun için askeri güç kullanılmasını istedi. Smotrich, Batı Şeria'da gasbedilen Filistin toprakları üzerine kurulan yerleşimlerin artırılmasıyla​​​​​​​ övündü.

DİRENİŞÇİLERİN EVİ YIKILDI

İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, saldırının ardından El-Halil kentinde tüm yolları kapatarak geçen sivil araçları da teftiş derken, Smotrich yaptığı açıklamada, saldırıyı yapan iki direnişçilerin evlerinin yıkılması talimatını verdiğini bildirdi. İsrail kuvvetleri, kısa süre içinde olay yerine yakın noktada bulunan direnişçilerin ailelerinin yaşadığı evleri boşaltarak yıktı. Aileler, uzun süre gözaltında tutularak sorgulandı.

İBRAHİM CAMİİ'NE SALDIRDILAR

İsrail kuvvetleri, saldırının hemen ardından El-Halil’deki Harem-i İbrahim Camii’ni kapatarak namaz kılanları uzaklaştırdı. İşgal ordusu, Harem-i İbrahim’de cuma namazı kılınmasına da izin vermedi.

El-Aksa İmamı hutbe sonrası gözaltında

El-Halil’de yaşananlar, Kudüs’te de İsrail kuvvetlerini harekete geçirdi. İsrail polisleri, Mescid-i Aksa’da kılınan cuma namazında hutbe veren El-Aksa İmam-Hatibi Şeyh Halid Ebu Cuma’yı gözaltına aldı. Ebu Cuma, hutbenin hemen ardından İsrail polisleri tarafından El-Aksa’dan çıkarılarak sorguya alındı.

Filistin direnişinden tebrik

Hamas’ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları Sözcüsü Ebu Ubeyde, saldırının ardından Hammude ve Firas el-Caba kardeşleri “kahraman” olarak niteleyerek operasyonu tebrik etti. Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), saldırıyı selamlayarak Batı Şeria’daki tüm Filistinlilere istilacılara karşı mücadele çağrısı yaptı. İslami Cihad Hareketi de bütün Filistinlilerin işgalcilere karşı mücadeleyi yaygınlaştırmasını istedi.

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