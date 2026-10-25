Yüzlerce Filistinli aileye ‘Evinizi terk edin’ tehdidi

Filistinli direnişçiler Hammude ve Firas el-Caba, önceki gün El-Halil kentinin batı girişindeki bir askeri üsse düzenlediği saldırıda iki İsrail askerini öldürdü. Olayın ardından kenti kuşatma altına alan işgalci İsrail ordusu, kapsamlı bir askeri operasyona başladığını ilan etti. İsrail ordusuna bağlı kuvvetler, kentin çeşitli mahallelerinden 200 aileyi evlerinden çıkararak bu evlere el koydu. Filistinlilere ait evlerin balkonlarına İsrail bayrakları asıldığı görüldü. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bununla yetinmeyerek Ramallah merkezli Filistin hükümetini hedefe koydu. Önceki gün aşırı sağcı bakanlar Bezalel Smotrich ve Itamar Ben-Gvir’in çağrısı üzerine Filistin hükümetine karşı harekete geçen Netanyahu, “Filistin yönetimine sürprizlerimiz var” diye konuştu. Netanyahu’nun bu tavrı salı günkü seçimler öncesi son düzlüğe girilirken iki bakanın temsil ettiği aşırı sağın desteğini koruma girişimi olarak değerlendiriliyor.

FİLİSTİN HÜKÜMETİNE TEHDİT

Dün, İ24 News televizyona yaptığı açıklamada, El-Halil kentine kapsamlı askeri operasyon talimatı verdiğini söyleyen Netanyahu, Ben-Gvir ve Smotrich tarafından yapılan Filistin hükümetini yıkma çağrısına uyup uymayacağına dair soruya, “Sürpriz yapmayı tercih ediyoruz” diyerek cevap verdi. Netanyahu, “Filistin hükümetine büyük sürprizlerimiz var. Ortadoğu’da büyük değişim yapacağız demiştik. Tam da bunu yaptık. Filistin hükümetini de büyük bir sürpriz bekliyor” ifadelerini kullandı.

ASKERİ YIĞINAK

Cuma sabahı meydana gelen saldırının ardından El-Halil kentinin kuşatma altına alınması emrini veren Netanyahu, dün de kapsamlı askeri operasyon talimatı verdi. İsrail ordusu, kentin tüm giriş ve çıkışlarını kapatırken operasyon için yığınak yapmaya başladı. İşgal kuvvetleri dün,

kentin çevresindeki El-Urub, Beyt Umar ve Fevvar kampları ile El-Şuyuh beldesine baskınlar düzenleyerek çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Yerel kaynaklar, işgal güçlerinin bu bölgelerde bazı dükkanları ateşe verdiğini ve ambulansların bile girişini engellediğini aktardı.

400 AİLEYE TAHLİYE EMRİ

İsrail ordusu, El-Halil kentine askeri operasyon başlatmadan önce evlerinden zorla çıkardığı Filistinlilerin kentten çıkışı için 4 koridor açtı. Tahliye edilen evler askeri mevzilere dönüştürüldü. Kaynaklar, İsrail güçlerinin El-Halil’de yaşayan 400 Filistinli aileye evlerini tahliye etmeleri için 10 gün süre tanıdığını bildirdi. Cuma gecesi boyunca işgal kuvvetlerinin, El-Halil’in Dora, Celde, Deyr Bahha ve Ayn Rabha mahallelerinde 200 aileyi evlerinden çıkardığı aktarıldı. Ayrıca, saldırının yapıldığı Ferş el-Heva’da bazı dükkanlar yakılırken 3 katlı bir bina da yıkıldı.

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