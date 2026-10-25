Filistinliler için kader seçimi

Ilımlı Arap milliyetçisi ideolojisine sahip Taal Partisi Başkanı Ahmed Tıybi, Arap partilerinin bir araya gelerek oluşturduğu Ortak Liste’nin, bir diğer Arap siyasi bloku olan Mansur Abbas liderliğindeki Raam Partisi ile yardımlaşmaya hazır olduğunu söyledi. Her seçim önemli olmasına rağmen bu seçimlerin farklı olduğuna dikkat çeken Tıybi, "Savaş suçları işleyen ve bunları genişletmeyi planlayan faşist, suçlu bir hükümetten bahsediyoruz; etnik temizlik, ülkedeki halkımızı kışkırtma, suçun yaygınlaşması, evlerin yıkılması, işgal altındaki topraklarda Yahudi terörü, Gazze'deki savaş suçları. (Maliye Bakanı Bezalel) Smotrich, (Yahudi) yerleşimleri Celile'ye taşımakla tehdit ediyor. (Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar) Ben-Gvir ve Smotrich, Filistin yönetimini devirip Filistin topraklarını ilhak etmekle tehdit ediyor" diye konuştu. Netanyahu karşıtı muhalif koalisyonun da Filistinlilere karşı barışçıl olmayacağının altını çizen Tıybi, "Diyalog, Netanyahu hükümetinin düşmesine ve daha az kötü bir alternatif hükümetin kurulmasına zemin hazırlayacaktır. Gelecek hükümet bir barış hükümeti olmayacak ancak Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir hükümetinden daha az kötü olacaktır" görüşünü dile getirdi.

SEÇİMLERE KATILIN ÇAĞRISI

Filistinlilerin varlığı ve geleceğinin tehdit altında olduğunu vurgulayan Tıybi, "Bu nedenle seçimler ciddi ve kader belirleyici nitelikte. Seçmen kitlemizin olgun ve sağduyulu olduğunu, bu oylamayla bir değişim oluşturmak, etki etmek ve kendini savunmak istediğini hissediyoruz" ifadelerini kullandı.

Tıybi, sandığa gitme eğiliminin arttığına işaret ederek önceden İsrail vatandaşı Filistinliler için yüzde 50'nin altında olan oy kullanma oranının kamuoyu yoklamalarına göre yüzde 62 civarında göründüğünü, kendilerinin yüzde 70'e ulaşmak için çaba sarf ettiğini dile getirdi. Filistinlilerin seçime katılım oranı ne kadar artarsa, Netanyahu'nun iktidardan uzaklaştırılma ihtimalinin o kadar büyüyeceğine, aşırı sağcı küçük partilerin parlamento dışında kalacağına işaret eden Tıybi, Mansur Abbas'ın Raam Partisi'nin muhalefete desteğinin yetmediğini, sadece kendilerinin desteği durumunda mevcut iktidarın devrilebileceğini kaydederek "Sadece Ortak Liste, Netanyahu, Smotrich ve Ben-Gvir hükümetini devirmeyi garanti eden belirleyici listedir" diye konuştu.

NETANYAHU KOLTUĞU İÇİN İRAN’A SALDIRABİLİR

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları yeniden başlatma tartışmalarına ilişkin konuşan Filistinli siyasetçi Ahmed Tıybi, şu hususa dikkati çekti: "Netanyahu, elinden gelse seçimlerden önce bir savaş başlatmak istiyor. (ABD Başkanı Donald) Trump'ın onu engellediği söyleniyor. Ancak seçimlerden sonra bir ulusal birlik hükümeti dayatmak için bunu yapabilir. Tüm bu senaryolar olası."

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