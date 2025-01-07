İsrail eğitimi de işkenceye çevirdi

Yeryüzü Çocukları Derneği Başkan Yardımcısı Klinik Psikolog Merve Özdenler, İsrail’in eğitimin önüne çıkarttığı keyfi engelleri anlattı. Özdenler, Kudüs'teki eğitim hizmeti veren yerel partnerlerden alınan bilgiye göre, son üç yıldır Filistin eğitim müfredatının İsrailliler tarafından çok yakından incelenip müdahaleye uğradığını söyledi. Özdenler, müfredattan cihada yönelik ayetlerin, Selahattin Eyyubi'nin tarih anlatımının ve Hz. Muhammed (sav) dönemindeki savaşlar ile İslam dünyasındaki savaşların çıkarıldığını belirtti. İsraillilerin okullara girerek çocukların çantalarını incelediğini ve casuslar göndererek sınıfları dinlediğini söyleyen Özdenler, Filistin milliyetçiliği ve İslam’a dair her şeyin sırayla silindiğini bildirdi. İsrail'in eğitim maliyetlerini yükselttiğini söyleyen Özdenler, “Özellikle eski şehirdeki Filistinlilere hizmet veren eğitim kurumları yetersiz finanse edilmekte” dedi. Özdenler, Filistin’de üniversiteden mezun olan gençlerin diplomalarının itibarsızlaştırılmaya çalışıldığını söyledi. Filistin’de liseyi bitiren çoğu öğrencinin eğitim almak için Türkiye veya Avrupa'ya gitmeyi tercih ettiğini belirten Özdenler, gidemeyenlerin İsrail üniversitelerinde okumak zorunda kaldığını ifade etti. İsrail’in özellikle tıp, hukuk ve finans gibi alanlarda okumak isteyen öğrenciler için askerlik yapma şartı koyduğunu anlatan Özdenler, çoğu öğrencinin bunu reddettiği için okuyamadığını belirtti.