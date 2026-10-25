İşlek güzergâhta kaya alarmı: 30 kilometrelik yol risk altında

Türkiye’nin Gürcistan sınırına ulaşımını sağlayan ve uluslararası taşımacılıkta kullanılan Karadeniz Sahil Yolu, Artvin’in Hopa, Kemalpaşa ve Arhavi ilçeleri arasındaki kesimlerde kaya düşmesi ve heyelan olaylarıyla gündeme geliyor. Yamaçlardan kopan kaya parçaları zaman zaman kara yoluna ulaşırken ulaşımın aksamasına, araçların zarar görmesine ve can kayıplarına neden oluyor.





Bölgede son yıllarda meydana gelen heyelan ve kaya düşmeleri, güzergahtaki tehlikenin boyutunu ortaya koydu. 1 Temmuz 2022’de Hopa-Kemalpaşa arasındaki Kopmuş mevkisinde tırların üzerine kaya düşmesi sonucu Azerbaycan uyruklu bir sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı ve 4 tır zarar gördü.