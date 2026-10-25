12 yılda 8 kez Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Gelgi, 2014 yılından bugüne; "Dünyanın en uzun boylu 18 yaş altı genç kızı", "Dünyanın en uzun boylu kadını", "Bir kadının sahip olduğu en büyük el", "En uzun parmaklar" ve "En uzun sırt rekoru", "En büyük ayak ölçüsüne sahip kadın", "Bir kadının sahip olduğu en büyük kulaklar" ve "En uzun boylu doğmuş kız bebek" rekorlarının sahibi oldu.





Guinness Rekorlar Kitabı’na girişinin 12. yılını geride bıraktığını anlatan Gelgi, rekorlarının hayatına olumlu katkılar sağladığını ancak asıl amacının farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.