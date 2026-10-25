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Başrolde katil var

Başrolde katil var

Rabia Şenol
04:00, 25/10/2026, PazarG: Güncelleme: 04:04, 25/10/2026, Pazar
Yeni Şafak
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Başrolde katil var
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Okul saldırılarına karışan çocukların ortak özelliği şiddet içerikli filmlerden etkilenmeleri… Dijital platformlar da yayınladıkları filmlerle bunu teşvik ediyor. En çok izlenen film listelerinin zirvelerine bakıldığında genelde seri katillerin normalleştirildiği hatta kahramanlaştırıldığı filmler dikkat çekiyor.

Son zamanlarda adı adli olaylara, okul baskınlarına karışan çocukların bazıları ifadelerinde izlediği film-dizilerden etkilendiğini beyan edince gözler dijital platformlara çevrildi. Netflix başta olmak üzere Amazon Prime Video ve Disney+ gibi dijital dizi ve film platformlarının en çok izlenen yapımları arasında seri katil hikayeleri, psikolojik gerilim ve suç temalı içerikler öne çıkıyor. Platformların en çok izlenenler listelerinde bu tür yapımların bulunması dikkat çekerken, “Dahmer”, “Monsters” ve “You” gibi diziler geniş kitlelere ulaşıyor.

DİZİLER SUÇLULARIN 'PSİKOLOJİSİNİ' İŞLİYOR

“Dahmer Canavar: Jeffrey Dahmer'ın Hikayesi”, “Mindhunter”, “You” ve “Dexter” gibi geniş kitlelere ulaşan yapımlar, cinayetleri, suçluların psikolojilerini ve şiddet eylemlerini işliyor. “Dahmer”, gerçek bir suçlunun hayatını vahşice ekranlara taşırken, “Mindhunter” seri katillerle yapılan psikolojik görüşmeleri, “You” takıntılı bir takipçinin cinayetlere uzanan sürecini, “Dexter” ise başka katilleri hedef alan bir seri katilin yaşamını anlatıyor. Suç ve şiddet temalı içeriklerin birey ve toplum üzerindeki etkilerine dikkat çeken Klinik Psikolog Furkan Deniz, ekrandaki şiddetin gerçek hayattaki yıkıcı sonuçlarının gözardı edilmemesi gerektiğine dikkat çekti. Deniz, ekranda birkaç saniye süren şiddet sahnesinin, gerçek hayatta bir insanın yaşamını yitirmesi ya da başkasına saldırmasına, bir ailenin dağılması veya bir çocuğun yıllarca etkisini hissedebileceği bir travma anlamına gelebildiğini vurguladı. Şiddet içerikli dizi ve filmlerin suçun normalleşmesine yol açabildiğini kaydeden Deniz, “Şiddet uygulayan kişinin hayatı, düşünceleri ve davranışları öylesine ön plana çıkarılıyor ki mağdurun yaşadıkları ikinci planda kalıyor . Suçu işleyen kişi izleyicinin gözünde ilgi çekici, güçlü ve hatta hayranlık duyulacak bir karaktere dönüşebiliyor” dedi.

OLAYLARA KATİLİN GÖZÜNDEN BAKILIYOR

İzleyicilerin zamanla olaylara şiddeti uygulayan kişinin gözünden bakmaya, onu haklı görmeye ve yakalanmamasını isteyecek kadar o karakteri tutmaya başlayabildiğini anlatan Deniz şöyle konuştu: “Şiddet içeriklerine yoğun biçimde maruz kalmak, bazı kişilerde saldırgan düşünceleri artırabiliyor. Korku ve güvensizlik duygularını güçlendirip zamanla şiddete karşı duyarsızlaşmaya yol açabiliyor.”

Çocukların ne izlediğine dikkat edin

  • İzlenen dizi ve filmlerin çocukları ve gençleri olumsuz etkilediğini anlatan Furkan Deniz, çocukların davranışları yalnızca kendilerine söylenenlerden değil, çevrelerindeki insanları gözlemleyerek ve izledikleri görüntülerden de öğrendiklerini belirtti: “Bir çocuk, sorunlarını sürekli bağırarak, tehdit ederek veya güç kullanarak çözen bir karakteri izlediğinde, bir de bu karakter başarılı gösteriliyorsa benzer davranışları örnek alabilir. Araştırmalarda şiddet içeriklerine maruz kalma ile saldırgan düşünce ve davranışlar arasında bağlantı bulan çalışmalar mevcut. Bu noktada ailelerin çocukların ne izlediğine de dikkat etmesi gerek.”

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Başlıklar :Toplumşiddetkatifilmsinema
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