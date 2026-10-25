Tespih tutkusu sınırları aştı

Kuka, kehribar, inci ve mamut dişinden yapılan tespihlerin fiyatı birkaç yüz liradan 800 bin liraya kadar çıkıyor. Ustaların hikayeleri de taneler kadar dikkat çekiyor.

TEKSTİLİ BIRAKIP TESPİH YAPTI

Yanında 22 kişi çalıştırdığı tekstil işletmesini arkadaşının tavsiyesi üzerine geride bırakan Naim Şahin, tespihçiliğe başladı. El işçiliğinin zahmetini anlatan Şahin, “Bir tespih 20 kere elden geçiyor. Noktalar tek tek el işçiliğiyle hazırlanıyor” dedi. Şahin’in imzasını taşıyan inci ve mamut dişi tespihler 75 bin liraya kadar alıcı bulurken Almanya, İngiltere ve Fransa’ya da gönderiliyor.

100 YILLIK TESPİHLER YATIRIM ARACI

20 yıldır tespihçilik yapan Emin Yılmaz’ın dükkanında da fiyatlar 250 liradan 800 bin liraya uzanıyor. Osmanlı döneminden kalma parçalar ve 100 yıllık kehribar tespihler koleksiyonerlerin ilgisini çekiyor. Bazı ürünlerde yalnızca işçilik bedelinin 4-5 bin dolara ulaştığını belirten Yılmaz, özellikle Dubai, Katar ve diğer Körfez ülkelerinden müşterileri olduğunu söyledi. “Bunlar sadece tespih değil, aynı zamanda antika değeri taşıyor” diyen Yılmaz, koleksiyonlarında 200-300, hatta 3 bin tespih bulunduran meraklılar olduğunu anlattı.

SON TESPİHLERİNİ SATIP DİNLENECEK

Üsküdar’da Mihriban Sultan Camii yakınında 39 yıldır tespih satan Şükrü Gökmen ise 1988’de çalıştığı bankada cuma namazına gitmesine izin verilmemesi üzerine işinden ayrıldı. Tespih satmaya başlayan Gökmen, “Günü geliyor 10, günü geliyor 15 tane satılıyor. Bazen 1 tespih satıp eve döndüğüm oluyor. Elimdeki son tespihlerimi satıp artık dinlenmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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