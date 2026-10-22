Topkapı Sarayı’nda 5 yeni müze ziyarete açılacak

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 17 bin metrekarelik yerleşkede, farklı dönemlere ait 10 bini aşkın eser “porselen, hüsn-i hat, silah, harita ve endüstri tarihi” başlıkları altında ziyaretçilere sunulacak. Yaklaşık 5 bin porselen, 2 bin hat eseri, 2 bin 500 silah, 500 endüstri objesi ve 110 haritadan oluşan seçki, saray koleksiyonlarının sanat, bilim, askeri tarih ve üretim kültürü bakımından taşıdığı çeşitliliği yansıtıyor. Uzun yıllar farklı amaçlarla kullanılan yapı topluluğu, Milli Saraylar’a devredilmesinin ardından yürütülen restorasyon çalışmalarıyla yeniden işlevlendirildi.

Hayat

“Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası” Peyami Safa Sempozyumu Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenleniyor

Hayat

Beş kuzenin askıda iyilik hikâyesi

Hayat

Peyami Safa sempozyumla anılacak

Hayat

Malatya Fuarı kapılarını açıyor