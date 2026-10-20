Malatya Fuarı kapılarını açıyor

Malatya Valisi Seddar Yavuz, programda yaptığı konuşmada, şehre değer katacak önemli bir fuarın tanıtımını yapmak ve vatandaşları etkinliğe davet etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Fuarın bu yıl “Kitapla Güçlenen Şehir” temasıyla düzenleneceğini belirten Yavuz, “Sıra artık kültür, sanat, ticaret, sanayi ve teknolojide” dedi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er de fuarla ilgili şu bilgileri verdi: “Bu yıl yaklaşık 9 bin metrekare kapalı alanda kitapseverleri ağırlayacağız. Fuarımızda yaklaşık 300 yayınevi ve 300’ün üzerinde yazarımız okurlarıyla buluşacak. 350 imza etkinliği, 75 konferans, söyleşi ve panel yapacağız. 120 okulumuzda öğrencilerle yazarlar buluşacak.”

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