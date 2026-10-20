Peyami Safa sempozyumla anılacak

“Mütefekkir Bir Muharririn Dünyası” başlıklı sempozyum, 23-24 Ekim tarihlerinde akademisyenleri ve edebiyat araştırmacılarını bir araya getirecek. Zeytinburnu Kültür Sanat’ta düzenlenen 20. sempozyum olma özelliğini taşıyan etkinlikte, Peyami Safa’nın romancılığından felsefi yaklaşımına, siyasi düşüncelerinden kültür ve sanat anlayışına kadar pek çok konu ele alınacak. İki gün boyunca gerçekleştirilecek altı oturumda, alanında uzman akademisyenler ve araştırmacılar Peyami Safa’nın edebî mirasını ve düşünce dünyasını farklı perspektiflerden değerlendirecek. 23 Ekim Cuma, saat 15.00’te açılış programının ardından günün ilk oturumunda Peyami Safa’nın romancılığı ve "Bir Tereddüdün Romanı" üzerinden edebî yaklaşımı ele alınacak.

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