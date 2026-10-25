Şarkıcı Nev’in vefatının ardından son röportajı gündem oldu: 'Çok yalnızım tekim'

"Zor", “Sen Gibi”, “Benmişim”, “Mühürlü Kaderim” gibi şarkılarıyla tanınan Nev'den dün acı haber geldi.

Karaciğer yetmezliği nedeniyle hastaneye kaldırılan ve 22 Ekim'de ikinci kez entübe edilen şarkıcı 57 yaşında hayatını kaybetti.

Gerçek adı Nevzat Doğansoy olan Nev'in ölümü sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğarken sanatçının son röportajı da ortaya çıktı.

Nev'in programdaki "Çok yalnızım, tekim. 53 yaşıma geldim keyfini yaşayacağım hayatın" sözleri izleyenleri duygulandırdı.

İşte, Nev'in yıllar önceki röportajındaki o sözleri:

''100 bin ömrüm olsa, namerdim, aynı ömrü aynı şekilde yaşarım. Çok yalnızım, tekim. Benim anacığım benim yanıma geliyor, Nevzat nerde diyor. Halbuki o beni çok arardı, beni üzmezdi diyor. Hiç yalnız bırakmaz diyor. Halbuki ben hep onun yanındayım. O kadar yalnızım. Annenize, babanıza, sevdiklerinize sahip çıkın.

“SONUÇTA ÖLECEĞİZ HAKLI ÇIKMANIN DA FAYDASI YOK”

Artistlik boş iş.. Sizler ne para kazanırsanız kazanın, ne olursa olsun sevdiklerinize büyüklerinize sahip çıkın. O kadar.. Ben teraziyi kendi tarafıma kullansam ne olacak ki? Kazananı yok ki hikayenin.. Yani hepi topu sonuçta öleceğiz. Haklı çıkmanın da faydası yok ki. Ne olacak yani haklı çıkınca madalya mı takacaklar. 53 yaşıma geldim keyfini yaşayacağım hayatın...''

CENAZE PROGRAMI BELLİ OLDU

Nev'in menajeri İlker Ercan, sanatçının cenaze programını da paylaştı.

Doğansoy'un cenazesi bugün (25 Ekim Pazar) öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nden kaldırılacak ve ardından Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

Hayat

Şarkıcı Nev hayatını kaybetti

Hayat

Şarkıcı Nev'den kötü haber: 'Entübe edildi durumu iç açıcı değil'