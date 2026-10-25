İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında

Uludağ'da iki mevsim bir arada: Zirvede kar eteklerde sonbahar

Türkiye'nin önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ'da sonbahar ve kış manzaraları bir arada yaşanıyor. Zirvesi karla kaplanan dağın alt kesimlerinde sarı, turuncu ve kahverengiye bürünen ağaçlar, ortaya eşsiz görüntüler çıkardı. İki mevsimin buluştuğu manzara dronla havadan görüntülendi.