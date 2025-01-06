Brezilya’da İsrail askerine şok

İsrail'de yayın yapan İsrael Hayom Gazetesi, daha önce tatil için gittiği Brezilya'da, savaş suçları işlediği için hakkında tutuklama kararı çıkarılan İsrailli askerin ülkeden kaçtığını bildirdi. Gazeteye konuşan İsrailli askerin ailesi, yakınlarının Brezilya'dan kaçmayı başardığını ve kısa sürede İsrail'de olacağını belirterek, şu anda nerede olduğuna dair bilgi paylaşmaktan kaçındı. Söz konusu asker hakkında, Hind Receb Uluslararası İnsan Hakları Kurumu tarafından sunulan dilekçe sonrası tutuklama kararı çıkarılmıştı. Olayın ardından İsrail içinde de tepkiler yükselirken, İsrail muhalefet lideri Yair Lapid, "Uluslararası sahada Filistinlilerin bizden daha makbul olduğu bir düzleme nasıl geldik" diye sorarak, "Bu hükümetin açık bir başarısızlığıdır" dedi.