İşgalci İsrail 59 Filistinliyi şehit etti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun Gazze kentinin doğusundaki Şucaiyye Mahallesi'ndeki "Semara" ailesine ait bir evi bombalaması sonucu 11 kişi öldü, birkaç kişi yaralandı. Soykırımcı İsrail'in, Gazze Şeridi'nin Han Yunus kentindeki Salahaddin Caddesi'nde seyir halindeki bir aracı hedef alması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 59 kişinin yaşamını yitirdiği, 273 kişinin yaralandığı kaydedildi. Buna göre İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son iki haftada 490 kişi hayatını kaybetti, 1283 kişi yaralandı.