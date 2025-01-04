İsrail’in hedefindeki UNRWA Filistin’i terk ediyor

İŞGALCİ, "TERÖR ÖRGÜTÜ" İLAN ETTİ

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail'in kendisini "terör örgütü" ilan eden yasasına karşı daha fazla direnemedi ve Batı Şeria ile Gazze ofislerini kapatacağını duyurdu. Amerikan New York Times Gazetesi, BM'nin, İsrail'in terör örgütü olarak kabul ettiği UNRWA'nın Batı Şeria ve Gazze ofisini kapatmaya hazırlandığını yazdı.

YASA OCAK SONUNDA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

İsrail'in UNRWA'yı hedef alan yasası ocak sonunda yürürlüğe girecek. UNRWA yetkilisi Louise Wateridge, New York Times'a yaptığı açıklamada, İsrail ile koordinasyon imkanı olmadan böyle bir faaliyette bulunmanın kurum çalışanlarının hayatlarını tehlikeye atacağı gerekçesiyle bu kararı aldıklarını kaydetti.

70 YILDIR YARDIM FAALİYETİ YÜRÜTÜYORDU

UNRWA, 70 yılı aşkın süredir Filistin topraklarında ya da başka ülkelerdeki Filistinli mültecilere temel yardım, eğitim ve sağlık hizmetleri sağlıyor. Çalışanların yasal dokunulmazlıklarının ve ayrıcalıklarının kaldırılmasını öngören ikinci yasa tasarısı, ajansın faaliyetlerini kısıtlamakla kalmıyor, çalışanların da hayatını tehdit ediyor.

24 saatte 71 kişiyi şehit etti

İsrail, Gazze Şeridi'ndeki savunmasız halkı bombalamaya devam ediyor. Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in son 24 saatte Gazze'ye düzenlediği 34 hava saldırısında 71 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Onlarca kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanan saldırıların İsrail'in karanlık siciline eklenen korkunç suçlardan olduğu ifade edildi.

İsrail: Ebu Safiyye elimizde

İsrail, 27 Aralık’tan beri kendisinden haber alınamayan ve en son İsrail tankına girerken görülen Kemal Advan Hastanesi Müdürü Dr. Hüsam Ebu Safiyye’nin ellerinde olduğunu doğruladı. İsrail Ordusu, Ebu Safiyye’yi alıkoyduğunu doğruladı. Ordunun basın ofisinden Ebu Safiyye’nin durumuna ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Ebu Safiyye’nin “Hamas üyesi olabileceği şüphesiyle soruşturulduğu" öne sürüldü. Filistinli doktorun nerede alıkonduğu ve sağlık durumuna ilişkin ise bilgi verilmedi.

El-Avde Hastanesi'ne bombardıman tehdidi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki El-Avde Hastanesi'nin tahliye edilmemesi durumunda içerisindeki hasta ve yaralılarla birlikle bombalamakla tehdit etti. Hastane yönetiminden dün akşam yapılan açıklamada, "İşgalci İsrail, sağlık ekiplerinden, hastalardan ve hastane çalışanlarından derhal hastaneyi boşaltmalarını istiyor. Aksi takdirde, içindekilerle birlikte hastane bombalanacak." ifadeleri yer aldı. Birleşmiş Milletler raporlarına göre son 8 ay içinde Gazze Şeridi’ndeki en az 27 hastane ve 12 sağlık tesisine yönelik 136'dan fazla İsrail saldırısı kaydedildi.

Cibaliye hayalet kasaba

Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliye Mülteci Kampı, adeta "hayalet şehre" dönüştü. İsrail'in günlük gazetesi Maariv'in yayınladığı raporda, kampta artık sadece sahipsiz köpeklerin yaşadığı, ayakta kalan binaların ise kurşun veya diğer patlayıcı mermilerle delik deşik olduğu belirtildi. Gazze'de son günlerde etkili olan yoğun yağışlar nedeniyle bataklıkların oluştuğu, bu yüzden bölgede yaşayan neredeyse kimsenin kalmadığı belirtildi.







