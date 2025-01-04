Instagram'dan sansür: Tevfik Göksu'nun 'Filistin' paylaşımı engellendi

Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'nun "Selam olsun Filistin'e, selam olsun Gazze'ye, selam olsun direnişe, daha adil bir dünya mümkün olunca, zafer tekbirleriyle inleyecek Mescid-i Aksa! #forfairfuture" sözleriyle yaptığı paylaşım, Instagram tarafından tehlikeli görülerek silindi.