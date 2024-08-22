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Meta'dan Yeni Şafak'a Gazze sansürü: İnstagram Haniye paylaşımımızı kaldırarak erişimi kısıtladı

Gazze'de işlenen soykırıma dair yapılan paylaşımlar siyonizm destekçisi İnstagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan Meta tarafından sansürlenmeye devam ediyor. Yeni Şafak'ın Facebook hesabında paylaşılan Gazze içeriklerini "Topluluk Kuralları İhlali" bahanesiyle kaldırarak kısıtlama getirdi. İnstagram tarafında ise 31 Temmuz tarihli şehit İsmail Haniye paylaşımımız 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı. Daha öncede Türkiye'nin taleplerine cevap vermeyerek keyfi kaldırmalar yapan İnstagram 8 gün boyunca kapalı kalmıştı. Yapılan görüşmeler sonucunda Türkiye'de 58 milyon kullanıcısı olan İnstagram, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek yediden erişime açılmıştı.

Nisa Nur Çavuşoğlu
14:26 - 22/08/2024 Perşembe
Güncelleme: 14:56 - 22/08/2024 Perşembe
Yeni Şafak
İnstagram 31 Temmuz tarihli Haniye paylaşımımızı 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı.
İnstagram 31 Temmuz tarihli Haniye paylaşımımızı 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı.

META, Yeni Şafak Facebook hesabına iki ayrı Hamas paylaşımı sebebiyle kısıtlama getirdi. Kaldırılan içeriklerden birisi 8 ay öncesine diğeri ise 22 Ağustos tarihine ait.

Facebook hesabımızdaki içerikleri kaldıran META aynı gün İnstagram hesabımızda, şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'nin görselinin olduğu "Ölün bile korkutacak kafiri" başlıklı paylaşımımızı da 'Topluluk Kuralları İhlali' nedeniyle kaldırdı.


Facebook'tan kısıtlama

Daha öncede LGBT propagandası üzerine yaptığımız haberlerimiz Facebook tarafından kaldırılmış ve hesaba kısıtlama getirilmişti. Bugün getirilen kısıtlama ile 2 Ocak 2025 tarihine kadar Yeni Şafak Facebook sayfasına yeni takipçiler davet edilemeyecek. Aynı şekilde Yeni Şafak İnstagram hesabı da gizli hesap olarak kısıtlanıp keşfete düşürülmeyecek ve arama motoru kısmında takipçilerin önüne düşmeyecek şekilde sansüre maruz bırakıldı. Daha önce Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü veren Meta'nın Gazze sansürünü Türkiye'de devam ettirmekte ısrarcı olduğu görüldü.




Ne olmuştu?

İsrail'in saldırısında şehit olan Hamas lideri İsmail Haniye için yapılan paylaşımların Instagram tarafından sansüre uğraması sonrasında Türkiye, uygulamaya 2 Ağustos tarihinde erişim engeli getirilmişti.


Sosyal medyadaki terör propagandasını görmezden geldiği ve İsrail konusundaki paylaşımlara keyfi sansür uyguladığı için erişim engeli getirilen İnstagram, geri adım atmış ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uyma ve katalog suçlarla ilgili talepleri karşılama sözü vererek 10 Ağustos tarihinde erişime tekrardan açılmıştı.



#İnstagram erişim engeli
#İnstagram gazze içeriklerini sansürlüyor
#Gazze
#İsmail Haniyye
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