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Hayat

İsmail Haniye paylaşımı Instagram'ın zoruna gitti: Sesimizi kesemeyeceksiniz!

Gazze soykırımına karşı duruşu ve hassasiyeti ile bilinen oyuncu Sinan Albayrak, işgalci İsrail tarafından İran'ın başkenti Tahran'da suikast sonucu şehit edilen Hamas lideri İsmail Haniye'yi Instagram hesabından paylaştı. Paylaşımdan rahatsız olan Instagram postu kaldırdı. Platform, geri bildiriminde bir gerekçe sunmadan sadece 'fotoğrafını kaldırdık' diyebildi.

11:21 - 31/07/2024 Çarşamba
Güncelleme: 12:02 - 31/07/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, katil sürüsü İsrail'in alçakça suikastı sonucu İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda şehit edildi. Müslüman alemi yaşanan olayla ilgili üzüntülerini sosyal medya hesaplardan paylaştı. Oyuncu Sinan Albayrak da şahsi Instagram hesabından Haniye ile ilgili üzüntü içeren paylaşımını yayınladı. Sosyal medya uygulaması, paylaşımı çok hızlı bir şekilde kaldırdı. Albayrak'a ise bir gerekçe sunmadan 'fotoğrafını kaldırdık' diyebildi.






Sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi

Sinan Albayrak'ın takipçileri yaşanan olaya, ''Fotoğrafından bile korkuyorlar. Instagram, Facebook, Youtube, Google, hepsi Yahudilerin ve küreselcilerin kontrolünde'' diyerek tepki gösterdi.


Kullanıcılar aynı sorunla karşılaştıklarını ifade etti.



Instagram'ın yaptığı bu ilk değil

Instagram gibi birçok sosyal medya platformları İsrail'e sosyal medyada koruma kalkanı yaptı.


Instagram ve Facebook'un çatı kuruluşu olan META, nefret söylemi politikaları kapsamında Siyonizm'in "İsrailli bireyler" için kullanıldığı paylaşımları kaldıracak.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi.


Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti.


Hamas lideri İsmail Haniye Tahran'da şehit edildi: İşte dakika dakika bölgede yaşanan gelişmeler

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda şehit edildi. Katil sürüsü İsrail alçak saldırıyı üstlenirken Hamas, İsmail Haniye'nin ikamet ettiği konutta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi. Hamas lideri Haniye'nin cenazesi, Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazının ardından halkın katılımıyla toprağa verilecek. Haniye, siyonist İsrail'in saldırılarında 3 oğlu ve 4 torununu da şehit vermişti. İşte Hamas liderinin şehadeti sonrası bölgede yaşanan tüm gelişmeler...

#İsmail Haniye
#Sinan Albayrak
#Gazze
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