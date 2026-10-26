Türkiye'nin 506'ncı kuş türü Manavgat'ta kaydedildi
Türkiye'de bugüne kadar kaydedilen kuş türü sayısı, Antalya'nın Manavgat ilçesinde görülen çayırkoşarıyla 506'ya yükseldi.
Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşayan çayırkoşarı, Manavgat'taki Ulualan bölgesinde kuş gözlemcileri tarafından fotoğraf ve videolarla kayıt altına alındı. Tür, Antalya'da kaydedilen 361'inci kuş türü oldu.
Türkiye Kuş Komitesi Başkanı Mustafa Erturhan yaptığı açıklamada, çayırkoşarının normalde Kuzey Amerika ve Alaska'da yaşadığını belirtti.
Manavgat Sulak Alanı'nın Batı Akdeniz'de kuş gözlemi ve doğal yaşam açısından önemli bir bölge olduğunu vurgulayan Erturhan, alanın göç sırasında kuşlara dinlenme ve beslenme imkanı sunduğunu belirtti.
Bölgedeki doğal zenginliğin korunmasının önemine işaret eden Erturhan, sulak alanın doğal yapısının sürdürülmesi gerektiğini ifade etti.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun yaklaşık 200 üyesi bulunduğunu bildiren Erturhan, çayırkoşarını ilk görenler arasında yaklaşık 20 kişinin yer aldığını, Türkiye'nin farklı bölgelerinden başka gözlemcilerin de kuşu görmek için Manavgat'a doğru yola çıktığını anlattı.
Antalya Kuş Gözlem Topluluğunun en genç üyelerinden Gökçe Irmak da çayırkoşarı gibi nadir bir türü Manavgat'ta görmenin kendisini heyecanlandırdığını söyledi.