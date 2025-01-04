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İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hastane bırakmadı

İsrail, Gazze'nin kuzeyinde hizmet veren hastane bırakmadı

22:204/01/2025, Cumartesi
AA
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İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bulunan hastaneleri kullanılamaz hale getirerek yıktı.
İşgalci İsrail, Gazze'nin kuzeyinde bulunan hastaneleri kullanılamaz hale getirerek yıktı.

Sürdürdüğü soykırım saldırılarıyla bir yandan sivilleri katleden İsrail, diğer bir yandan da hastaneleri de hedef alıyor. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde hasta ve yaralılara hizmet verecek hastane kalmadığı belirtildi. Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi.

Terör devleti İsrail'in soykırımı sürdürdüğü
Gazze Şeridi
'nin kuzeyinde hasta ve yaralılara hizmet verecek hastane kalmadığı belirtildi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin hizmet dışı kaldığı, artık hasta ve yaralılara hizmet vermediği belirtildi.

Hastanelerin hepsi yıkıldı

Açıklamada, Gazze'nin kuzeyinde Kemal Advan, Beyt Hanun ve Endonezya olmak üzere 3 devlet hastanesi bulunduğu ve hepsinin İsrail tarafından hizmet dışı bırakılarak yıkıldığı ifade edildi.

İsrail'e baskı yapılması çağrısı

Sağlık hakkının tüm yasa ve sözleşmelerle güvence altına alınan bir hak olduğuna işaret edilen açıklamada, ilgili uluslararası taraflara ölüme mahkum edilen çocuklar, hamile kadınlar, hastalar ve yaralılar dahil olmak üzere binlerce Filistinlinin mahrum bırakıldığı bu hakkın yeniden sunulması için İsrail'e baskı yapma çağrısında bulunuldu.



#Filistin
#Gazze
#İsrail
#Gazze Şeridi

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