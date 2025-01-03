Netanyahu ameliyatı bahane göstererek ifade vermekten kaçındı

Gazze Kasabı Netanyahu, hakkında devam eden yolsuzluk davasında ifade vermek istemedi. Geçirdiği prostat ameliyatını bahane gösteren Netanyahu, ifadesinin 2 hafta ertelenmesini talep etti.
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği prostat ameliyatını gerekçe göstererek hakkındaki yolsuzluk davasında ifadesinin alınmasının iki hafta ertelenmesini talep etti.
Haaretz'in haberine göre, Batı Kudüs'teki Hadassah Hastanesi'nde 29 Aralık'ta prostat ameliyatı geçiren Netanyahu, mahkemeye, sağlık sorunları nedeniyle hakim karşısına çıkamayacağını söyledi.
İsrail savcılık makamları, Netanyahu'nun bu hafta için yaptığı ifade erteleme talebine itiraz etmeyeceğini duyurmuştu. Başbakan Netanyahu, hakkındaki 3 ayrı yolsuzluk dosyası nedeniyle açılan davada ilk kez 10 Aralık'ta Tel Aviv Bölge Mahkemesinde ifade vermek üzere hakim karşısına çıkmıştı. İsrail'de en uzun süre başbakanlık koltuğunda oturan isim olan 75 yaşındaki Netanyahu, prostat ameliyatı olduğu Batı Kudüs'teki hastaneden dün akşam taburcu edildi.