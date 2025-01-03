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Gazze Kasabı Netanyahu ameliyat olduğu hastaneden taburcu oldu

Gazze Kasabı Netanyahu ameliyat olduğu hastaneden taburcu oldu

Semih Kara
Semih Kara
09:593/01/2025, Cuma
DHA
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Gazze Kasabı Netanyahu, prostat ameliyatı olduğu hastaneden taburcu oldu.
Gazze Kasabı Netanyahu, prostat ameliyatı olduğu hastaneden taburcu oldu.

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği prostat ameliyatı sonrası taburcu oldu. Hastaneden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun iyileşme sürecinde olduğu ifade edildi.

Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği ameliyatın ardından maalesef taburcu oldu.


Çocuk katili İsrail'in soykırımcı Başbakanı Binyamin Netanyahu.

"Önümüzde iyileşme süreci var"

Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından dün taburcu olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Önümüzde iyileşme süreci var” ifadelerine yer verildi.


Netanyahu, işgal altındaki Kudüs'te bulunan Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nde ameliyat oldu.

Gazze Kasabı Netanyahu, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 455 gündür devam eden saldırılarında sayısız katliama imza atarak 45 binden fazla Gazzeliyi katletti.



#Binyamin Netanyahu
#Gazze Kasabı
#Ameliyat
#Gazze Şeridi
#İsrail

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