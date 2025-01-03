Gazze Kasabı Netanyahu ameliyat olduğu hastaneden taburcu oldu

Katil İsrail Başbakanı Netanyahu, geçtiğimiz günlerde geçirdiği prostat ameliyatı sonrası taburcu oldu. Hastaneden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun iyileşme sürecinde olduğu ifade edildi.
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, geçirdiği ameliyatın ardından maalesef taburcu oldu.
"Önümüzde iyileşme süreci var"
Hadassah Ein Kerem Hastanesi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun 29 Aralık'ta geçirdiği prostat ameliyatının ardından dün taburcu olduğu ifade edildi. Açıklamada, “Önümüzde iyileşme süreci var” ifadelerine yer verildi.
Gazze Kasabı Netanyahu, işgalci İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 455 gündür devam eden saldırılarında sayısız katliama imza atarak 45 binden fazla Gazzeliyi katletti.