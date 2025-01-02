Siyonist yönetim kaynıyor: Görevden alınan Gallant'tan yeni hamle

Terör devleti İsrail'in görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, milletvekilliği görevinden de istifa etti. Gallant'ın istifasının, hükümetin politikalarını protesto etmek amacıyla yaptığı ifade edildi.
Terör devleti İsrail'de Netanyahu hükümetine karşı protestolar devam ediyor. Görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, dün milletvekilliği görevinden de istifa etti.
Protesto etmek için ayrıldı
Gallant, Parlamento'daki görevinden Ultra-Ortodoks Yahudilerin askerlikten muaf tutulmasını protesto etmek için ayrıldı.
İsrail basını, Gallant'ın Netanyahu liderliğindeki Likud Partisi'nin üyesi olarak kalmaya devam edeceğini belirtti.
Eski Savunma Bakanı, hükümetin yargı politikalarını da eleştirdi.
Tartışmalı yargı reformunu "Tehlike" olarak tanımladı.