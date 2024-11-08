Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Dünya
Ortadoğu
Gallant: Gazze'de kalmamız için bir sebep yok

Gallant: Gazze'de kalmamız için bir sebep yok

04:008/11/2024, Cuma
G: 8/11/2024, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
Yoav Gallant
Yoav Gallant

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarına, "ordunun Gazze Şeridi'nde tüm hedeflerine ulaştığını" iddia ederek "orada tutulması için bir neden kalmadığını" söylediği belirtildi. Kanal 12'nin haberine göre; Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik" dedi. Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz" ifadelerini kullandı.


#Yoav Gallant
#İsrail
#Gazze

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Tövbe duası: Tevbe istiğfar duası Arapça okunuşu ve Türkçe anlamı