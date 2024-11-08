Gallant: Gazze'de kalmamız için bir sebep yok

İsrail'de görevden alınan eski Savunma Bakanı Yoav Gallant'ın esir yakınlarına, "ordunun Gazze Şeridi'nde tüm hedeflerine ulaştığını" iddia ederek "orada tutulması için bir neden kalmadığını" söylediği belirtildi. Kanal 12'nin haberine göre; Gallant, esir yakınlarına, "Size ne olmadığını söyleyebilirim; güvenlik kaygıları. Ben ve Genelkurmay Başkanı, Philadelphi Koridoru'nda kalmak için hiçbir güvenlik gerekçesi olmadığını söyledik" dedi. Gazze'de yapılacak bir şey kalmadığını söyleyen Gallant, "Korkarım yalnızca orada olma arzusu yüzünden orada kalıyoruz" ifadelerini kullandı.