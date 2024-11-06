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Soykırım kabinesi çatladı

Soykırım kabinesi çatladı

04:006/11/2024, Çarşamba
G: 6/11/2024, Çarşamba
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İsrail'deki soykırım kabinesi birbirine düştü. Başbakan Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Netanyahu "Aramızdaki güven sarsıldı" dedi. Galant'ın yerine ise Türkiye'yi hedef alan seviyesiz söylemleri ile tanınan mevcut Dışişleri Bakanı Yisrael Katz getirildi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı görevden aldı. Başbakanlık Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Gallant'ın görevden alındığı belirtildi. Gallant'ın görevden alınmasına ilişkin açıklamada, Netanyahu'nun "(Gallant ile) Aramızdaki güven sarsıldı. Çok kez aramızdaki boşluğu kapatmaya çalıştım ama bu daha da genişledi" ifadesi dikkati çekti.


Yisrael Katz
Yoav Gallant

'ARAMIZDAKİ GÜVEN KIRILDI'

Gallant'ın yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın yeni Savunma Bakanı olarak atandığı belirtildi. Katz'ın yerine Dışişleri Bakanlığı koltuğuna ise Netanyahu'nun eski rakibi, yeni müttefiki Gideon Saar'ın oturacağı kaydedildi. Netanyahu, kararı sonrası yayımladığı görüntülü mesajda Gallant'ı hedef aldı. Gazze Şeridi'ne saldırıların ilk aylarında Gallant ile arasında "güven olduğunu" ileri süren Netanyahu, "Ancak son aylarda benimle Savunma Bakanı arasındaki bu güven kırıldı” dedi. Karar sonrası, İsrail'in pek çok bölgesinde protesto gösterileri düzenlendi. Netanyahu, Mart 2023'te de Yargı reformu tartışmaları sırasında eleştirileri nedeniyle Gallant'ı görevden almak istemiş, ancak protestolar nedeniyle geri adım atmıştı.




#israil
#siyaset
#Netanyahu
#Yoav Gallant
#soykırım

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