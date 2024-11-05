Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail uluslararası sistemi tehdit ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Kırgızistan ile FETÖ başta olmak üzere terörün her türlüsüne karşı mücadelemizin kesintisiz süreceğine inanıyorum.

Gazze başta olmak üzere işgal edilmiş Filistin topraklarında İsrail mezalimi, gönülleri derinden yaralıyor. İsrail'in şimdi Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor. İsrail'in Gazze'de ayrım gözetmeden insanları hedef alınmasını kınamış, acil ateşkes çağrısında bulunmuştuk.

Türk dünyası olarak Filistin meselesinin kalıcı ve adil şekilde çözümü için çabalarımızı sürdürmemiz son derece önemlidir. İsrail uluslararası sistemi tehdit ediyor.

İsrail'e yönelik uluslararası baskının artması için Kırgızistan'ın katkıları için teşekkür ederim.

Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konseyi 11. Zirvesi'ne katılmak üzere geldiği Bişkek'te, Ürkün Anıtı'nı ziyaret etti.

Anıta çelenk bırakan Erdoğan, yetkililerden bilgi aldı.

Erdoğan, daha sonra Kırgız yazar ve devlet adamı Cengiz Aytmatov'un kabrini ziyaret etti. Erdoğan, Aytmatov'un kabri başında Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi.

"Birçok alanda 19 anlaşmayı bugün imzaladık"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bişkek'te Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ile “Anlaşmaların İmza Töreni, Manas Nişanı Takdimi ve Ortak Basın Toplantısı”nda konuştu.

Erdoğan, şunları söyledi:

Güvenlik, enerji, eğitim, sağlık ve kültür gibi birçok alanda 19 anlaşmayı bugün imzaladık. Bu dayanışmanın önümüzdeki dönemde de artarak devam edeceğine inanıyorum.